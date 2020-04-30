Следующее поколение батарей стало на шаг ближе к коммерческой доступности

30 апреля 2020 г., 10:25

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Будучи побочным продуктом нефтегазовой индустрии, сера легкодоступна и недорога, она также гораздо безопаснее для экологии, чем оксиды металлов из литий-ионных аккумуляторов. Оба электрода литий-серной батареи вмещают на порядок больше заряда, чем электродные материалы литий-ионных батарей.

Таким образом, если бы не быстрая деградация свойств, литий-серные батареи уже давно вытеснили с рынка уступающие им по всем статьям литий-ионные элементы.

С потенциальным решением проблемы выступила группа исследователей Инженерной школы Кокрелла при Техасском университете в г. Остин. Они нашли способ как стабилизировать один из самых проблемных компонентов литий-серных батарей, о чем рассказали в статье, опубликованной престижным журналом Joule.

Как оказалось, если прямо в батарее на литий нанести искусственный слой, содержащий теллур, срок эксплуатации литиевого анода (его циклическая устойчивость) удлиняется в четыре раза.

Этот дополнительный слой сдерживает рост дендритов — игольчатых образований на поверхности литиевого электрода, защищая электролит от деградации, а батарею — от возможного короткого замыкания.

Процедура формирования стабилизирующего слоя очень проста и не требует никакой предварительной обработки поверхности анода. Авторы уже направили в патентное бюро предварительную заявку своё изобретение. Они утверждают, что их метод применим и к другим батареям на базе лития или натрия.

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