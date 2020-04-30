Квартальная выручка AMD за год выросла на 40%

30 апреля 2020 г., 9:35

+11

голос Tweet

Компания AMD представила финансовые результаты первого квартала 2020 г.



Доход производителя за указанный период в годовом исчислении вырос на 40% до 1,79 млрд долл. Аналитики ожидали — 1,78 млрд долл.



Квартальная прибыль AMD достигла 177 млн долл., а чистая прибыль — 162 млн долл. Год назад эти показатели были 32 и 16 млн долл. соответственно.



Продажи клиентских процессоров и графических решений потребительского класса принесли компании почти 80% общей выручки. Причем драйвером роста, составившего 73% за год, стали ноутбуки, спрос на которые заметно вырос в условиях пандемии. Подразделение Computing and Graphics получило доход в 1,44 млрд долл., а его операционная прибыль достигла 262 млн долл.



Подразделение Enterprise Embedded and Semi-Custom, которое готовит решения для ЦОД, а также заказные чипы для игровых консолей, продемонстрировало снижение выручки на 21%. Причем здесь зарегистрированы были убытки на уровне 26 млн долл. Аналитики связывают это с жизненным циклом приставок PlayStation и Xbox, которые ждут очередного апргейда чуть позже в этом году.



По оценкам AMD, выручка в наступившем квартале может быть на уровне 1,75-1,95 млрд долл, тогда как аналитики прогнозируют 1,88 млрд долл. Из-за слабого прогноза акции компании упали на 4% на торгах после закрытия биржи.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации