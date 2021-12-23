Skillsoft приобретает Codecademy за 525 млн долл.

23 декабря 2021 г., 9:25

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Компания Skillsoft, предлагающая сервисы дистанционного обучения, официально объявила о сделке на 525 млн долл. по приобретению платформы онлайн-обучения Codecademy.



В рамках договорённостей сумма будет выплачена на 40% денежными средствами и 60% акциями. Skillsoft заявила, что получила финансирование от Barclays и Citigroup для этой сделки, которую планируется закрыть в первой половине 2022 года.



Выручка Codecademy в 2021 году составила около 42 млн долл., а количество бронирований на календарный год составило 47 млн долл.



По оценкам Skillsoft, ее доход в 2022 финансовом году может достичь 700 млн долл.



Основанная в 2011 году, Codecademy сейчас насчитывает около 40 млн пользователей.



«С момента основания Codecademy была сосредоточена на том, чтобы дать нашим ученикам возможность построить вдохновляющую карьеру в сфере технологий. Мы помогли десяткам миллионов людей во всем мире освоить новые технологические навыки», заявил Зак Симс (Zach Sims), основатель и генеральный директор Codecademy. «Вместе со Skillsoft у нас будет возможность быстро увеличить объем нашего контента и масштабировать Codecademy на миллионы учащихся и тысячи компаний, включая примерно 75% компаний из списка Fortune 1000, которые работают с Skillsoft. Плюс это даст возможность нам получить дополнительные ресурсы и возможности для стимулирования роста», отметил он.



Codecademy в настоящее время предлагает курсы по 14 различным языкам программирования, охватывая широкий спектр тем, включая кибербезопасность, облачные вычисления, разработку приложений и анализа данных.



Генеральный директор Skillsoft Джеффри Тарр (Jeffrey Tarr) заявил, что компания «рассчитывает получить значительную синергию доходов» после объединения корпоративной клиентской базы Skillsoft, насчитывающей более 12 тыс. корпоративных клиентов и более 46 млн учащихся, с 40 млн тех, кто занимается в Codecademy.



«Codecademy значительно расширит возможности Skillsoft в быстрорастущем сегменте технологий и разработок. Стратегические приобретения являются важной частью нашей стратегии роста», подытожил Тарр.

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