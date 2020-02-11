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Сеть «Укртелекома» пополнилась почти 4000 километров оптики

11 февраля 2020 г., 15:05

По сообщению «Укртелекома», в течение 2019 года, реализуя ряд проектов по подключению городов и сел к быстрому интернету, оператор построил почти 4000 километров волоконно-оптических кабелей.

В среднем ежемесячно прокладывалось более 330 км линий. Благодаря этому оптический интернет появился в более чем 300 населенных пунктах. Теперь их жители получают мультисервисную точку доступа, которая обеспечивает дом интернетом на скорости 50, 100 или 200 Мбит/с, интерактивным ТВ, интернет-телефонией, радио и т.п.

Напомним, что оптическим интернетом от «Укртелекома» на скорости до 1 Гбит/с пользуются многие ключевых объектов социальной инфраструктуры: учебные и медицинские учреждения, сельсовета. Это позволяет им реализовывать проекты по дистанционному образованию, телемедицине, концепцию «Государство в смартфоне» и другие.

В целом, сеть интернет-доступа оператора уже охватывает более 2340 городов и сел страны.


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