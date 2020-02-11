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Apple Watch опередили всю швейцарскую часовую индустрию

11 февраля 2020 г., 15:35
Apple Watch опередили всю швейцарскую часовую индустрию

Согласно статистическим выкладкам экспертов из Strategy Analytics, по итогам прошлого года Apple поставила на мировой рынок не менее 30,7 млн умных часов собственного производства.

Относительно 2018 г., когда было отгружено 22,5 млн Apple Watch, рост достиг здоровых 36%.

Для сравнения, вся часовая индустрия Швейцарии в 2019 г. поставила заказчикам не более 21,1 млн часов. Стоит отметить, что достигнутый результат для произвдителей традиционных часов оказался на 13% хуже, нежели годом ранее.

Аналоговые часы остаются востребованными преимущественно у взрослых потребителей, тогда как молодежь отдает предпочтение умным часам либо более простым в функциональном плане браслетам.

По мнению аналитиков Strategy Analytics, швейцарские компании, такие как Swatch и Tissot, традиционно лидировавшие в сегменте более массовых устройств, проигрывают войну Apple Watch и могут не успеть с выводом своих вариантов смарт-часов.


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