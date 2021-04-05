5 апреля 2021 г., 16:45

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Microsoft представила результаты первого ежегодного исследования Work Trend Index 2021, раскрывающего семь тенденций гибридного формата работы. Основной вывод отчета: руководители бизнеса не должны воспринимать гибридную работу как обычное ведение бизнеса. Этот сценарий требует переосмысления стереотипов.

Решения, принимаемые сейчас ввиду вынужденного перехода на гибридный формат работы, будут оказывать влияние на деятельность организаций в течение многих лет. Начиная с формирования корпоративной культуры, привлечения и удержания талантов, заканчивая стимулированием инноваций и сотрудничества. Поэтому данный этап требует стратегического видения и обновленного подхода.

Исследователи зафиксировали существенные изменения в характере работы в прошлом году:

Статистика Microsoft Teams и Outlook показала, что сфера общения сократилась, но гибридная работа позволит восстановить этот показатель;

Время, затраченное на встречи, увеличилось более чем вдвое по всему миру. В феврале было доставлено на 40 млрд. электронных писем больше в годовомо сопоставлении;

Почти 40% опрошенных утверждают, что чувствуют себя комфортнее и больше отдают себя работе по сравнению с периодом до пандемии.

Отчет также свидетельствует о высокой вероятности исчезновения традиционных рабочих мест:

73% опрошенных работников выступают за сохранение гибкого формата работы;

Количество объявлений об удаленной работе на сайте LinkedIn за время пандемии увеличилось более чем впятеро;

Свыше 40% работников во всем мире рассматривают возможность смены работодателя в этом году, а 46% планируют переезд, поскольку теперь они могут работать удаленно.

В отчете Work Trend Index 2021 представлены результаты исследования, в котором приняли участие более 30 тыс. человек из 31 страны, а также проанализированы триллионы совокупных сигналов пользователей Microsoft 365 и LinkedIn. Он также включает мнения экспертов, которые десятилетиями изучали вопросы совместной работы, социального капитала и создания рабочих пространств.

Work Trend Index 2021 отражает семь ключевых трендов для лидеров во время перехода к гибридной работе:

Гибридный сценарий работы сохранится;

Руководители отдалились от сотрудников и должны задуматься над тем, как исправить ситуацию;

Высокая продуктивность достигается за счет выгорания сотрудников;

Поколение Z находится в зоне риска и ему необходимо найти новый источник восстановления сил;

Сокращение сферы рабочего общения ставит под угрозу инновации;

Искренний подход повышает продуктивность и благополучие;

В мире гибридной работы таланты меняют географическое положение и находятся повсюду.

Отчет Work Trend Index определяет также пять стратегий осуществления изменения для перехода к гибридной работе для бизнес-лидеров:

Создать план расширения возможностей сотрудников для обеспечения большей гибкости;

Инвестировать в пространство и технологии для объединения возможностей физического и цифрового мира;

Поставить в приоритет борьбу с цифровым выгоранием сотрудников;

Приоритизировать перестройку социального капитала и культуры;

Переосмыслить подходы взаимодействия с персоналом, чтобы повысить конкурентоспособность для привлечения лучших сотрудников.

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