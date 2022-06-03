3 июня 2022 г., 20:04

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Компанія SMART business запрошує на вебінар "Securing Identities: управління ідентифікаціями та доступами", який пройде 14 червня.

У сучасних гібридних та багатохмарних середовищах, ідентифікація – це новий периметр безпеки. Традиційних бар'єрів мережевої безпеки вже недостатньо, і ідентифікаційні дані користувачів можуть бути використані для доступу до корпоративних даних та програм.



Оскільки будь-який обліковий запис - ІТ-адміністратора, співробітника, зовнішнього користувача, постачальника послуг або клієнта може стати точкою входу для зловмисника, компанії необхідно мати можливість аутентифікувати кожну особу, авторизувати кожен запит та надати користувачу відповідні рівні доступу.



Для захисту ідентифікацій пропонуємо використовувати сервіси Microsoft.



На онлайн заході ви дізнаєтесь:



Як організувати безпечний доступ до даних та додатків

Як мінімізувати кількість операційних завдань IT-фахівців за допомогою сервісу самостійного скидання пароля

Як знизити ризики витоку конфіденційних даних

Огляд системи управління ідентифікацією та доступом до додатків за допомогою Azure Active Directory



Захистіть користувачів від 99,9% кібератак із рішеннями для управління ідентифікаціями та доступом від Microsoft.

Реєстрація на вебінар безкоштовна.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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