На WWDC 2022 сьогодні, скоріш всього, презентують новий MacBook Air

6 июня 2022 г., 9:25

0

Tweet

Вже сьогодні повинна стартувати конференція WWDC 2022, на якій Apple традиційно анонсує нові продукти.



Скоріш всього на форумі виробник презентує новий MacBook Air 2022. Він буде на базі процесора Apple M2 і деякі наглядачі кажуть, що зовнішньо буде відрізнятися від попередніх моделей.



Також не виключається, що Apple продемонструє гарнітуру, але лише прототип для того, щоб анонсувати RealityOS - нову операційну систему саме для таких пристроїв.



Але дійсно перш за все WWDC - це майданчик для розробників, тому основна маса новик буде пов'язана з програмним забезпеченням.



Однією з найочікуваніших новинок має стати iOS 16 - нова версія ОС Apple для iPhone. Можливо ми побачимо новий перероблені центр сповіщень та екран блокування та підтримку постійно активного дисплея (always-on-display) для майбутніх моделей смартфонів. Скоріш всього основний фокус буде на функціях «Здоров'я».



Стосовно iPadOS 16 - тут можлива поява багатовіконного режиму запуску додатків, з можливістю змінювати розмір вікон запуску та переміщення їх всередині робочого простору.



Є велика ймовірність, що на WWDC буде продемонстрована macOS 13 Mammoth, яка буде повністю сконцентрована на платформі arm, перехід на яку Apple вже завершила до цього моменту.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист