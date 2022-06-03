Масові жорсткі диски Toshiba P300 зможуть вміщувати до 6 ТБ

3 июня 2022 г., 17:15

Компанія Toshiba поповнює свою лінійку 3,5-дюймових жорстких дисків серії P300 моделями, що базуються на технології черепичного запису (SMR, Shingled Magnetic Recording). Вона дозволяє наростити густину запису інформації завдяки тому, що сусідні доріжки частково перетинаються одна з одною. Очікується, що оголошена лінійка включатиме моделі місткістю 2, 4 та 6 ТБ.



Накопичувачі серії P300 оснащені кеш-пам'яттю об'ємом до 256 МБ, а їх пластини обертаються зі швидкістю 5400 або 7200 об/хв. Енергоспоживання дисків становить від 4,11 до 7,3 Вт при активному навантаженні операціями читання/запису.



Перші SMR-диски серії P300 мають вийти на ринок у III кв. 2022 року, їх ціна поки що не оголошена.

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