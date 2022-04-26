Робота енергосистеми України станом на 26 квітня

26 апреля 2022 г., 16:24

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Міністерство енергетики України звітує, що за минулу добу відновлено електропостачання понад 84 тисячам споживачів.



Зокрема, у Луганській області – 38 тисячам споживачів, Запорізькій – 18,8 тисячі, Київській – 12,5 тисячам, Донецькій – 10,2 тисячі, Харківській – 4,2 тисячі, Миколаївській – 400 споживачам.



Підкреслюється, що енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.



Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.



Станом на 26 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 868 населених пунктів, загалом близько 701,7 тисячі споживачів. Зокрема в Донецькій області – понад 284 тисячі споживачів, Харківській - 195 тисячі, Луганській – 91 тисячі, Київській – 44,8 тисячі споживачів.



Енергосистема України продовжує стабільно працювати паралельно з мережею ENTSO-E. Рівень споживання тримається на стабільному рівні.



Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.



Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.



Гідроелектростанції Укргідроенерго працюють згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів. Експлуатаційний персонал знаходиться на робочих місцях. Зауважень по роботі обладнання та персоналу немає.



На станціях компанії виконуються планові ремонти гідроагрегатів, а також продовжуються роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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