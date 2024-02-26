Samsung анонсує Galaxy Ring

26 февраля 2024 г., 17:35

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На виставці MWC Samsung продемонструвала серію розумних пристроїв та сервісів для здорового способу життя, пропонуючи користувачам ще більш персоналізовані покращення щодо здоров’я завдяки штучному інтелекту та сполученим пристроям. Як частина цього портфоліо, перстень Galaxy Ring представили як новий пристрій для здоров'я, який допоможе дотримуватися здорового способу життя разом із застосунком Samsung Health.



Крім того, Samsung планує представити майбутні функції для оздоровлення. Наприклад, My Vitality Score пропонує персоналізовану інформацію про стан здоров'я на основі декількох факторів, зокрема сну, активності, частоті серцевих скорочень і варіабельності серцевого ритму, в той час, як Booster Card допоможе зробити кожен день здоровішим, відстежуючи заздалегідь визначені цілі й надаючи дієві рекомендації. Відвідувачі виставки можуть оцінити переваги цих функцій, які будуть доступні наприкінці цього року на годинниках серії Galaxy Watch6 у поєднанні з Galaxy S24.

Використовуючи екосистему SmartThings, Samsung демонструє, як можна перетворити дім на місце для здорового життя. Керуйте підключеним освітленням, щоб воно автоматично вимикалося і вмикалося для більш оптимального сну, або встановлюйте сповіщення як нагадування про приймання ліків. Це також дозволяє користувачеві відстежувати вправи, вимірювати частоту серцевих скорочень і спалені калорії в режимі реального часу під час перегляду фітнес-відео на підключеному телевізорі.

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