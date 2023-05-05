Salesforce вбудовує генеративний АІ в Slack

5 мая 2023 г., 17:35

Salesforce оголосила, що її платформа для спільної роботи Slack отримає вбудовану інтеграцію розмовного штучного інтелекту зі Slack GPT.





Завдяки Slack GPT нові функції використовуватимуть генеративний АІ та можливість доступу до даних клієнтів компанії безпосередньо з систем управління взаємовідносинами з клієнтами Salesforce, таких як Customer 360 та Data Cloud.





Наголошується, що користувачі Slack зможуть швидко підбивати підсумки розмов і отримувати допомогу з написанням текстів на льоту одним натисканням кнопки.





Асистент зі штучним інтелектом також вбудований безпосередньо в текстовий редактор Slack, що дозволить генерувати контент.





Також повідомляється, що Інтеграція нового додатку Slack з Einstein GPT, який було анонсовано у березні, дозволить клієнтам отримувати прямий доступ до даних з екосистеми Salesforce Customer 360 та хмар компанії в діалоговому режимі.





Slack GPT також надає відкриту платформу для побудови робочих процесів автоматизації з підтримкою АІ. Розробники зможуть створювати робочі процеси без коду.

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