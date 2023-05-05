Gartner прогнозує зниження світового доходу від напівпровідників на 11% у 2023 році

5 мая 2023 г., 16:35

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Згідно з останнім прогнозом Gartner, Inc., світовий дохід від продажу напівпровідників у цьому році знизиться на 11,2%. Торік ринок склав 599,6 млрд дол., що на 0,2% більше, ніж у 2021 році.

Короткострокові перспективи ринку напівпровідників ще більше погіршилися. Прогнозується, що світовий дохід від напівпровідників у 2023 році становитиме 532 млрд дол.

«Оскільки економічні негаразди зберігаються, слабкий попит на електроніку на кінцевому ринку поширюється від споживачів до бізнесу, створюючи невизначене інвестиційне середовище. Крім того, надлишкова пропозиція мікросхем, яка збільшує запаси та знижує ціни на них, прискорює падіння ринку напівпровідників цього року», - зазначив Річард Гордон (Richard Gordon), віце-президент практики Gartner.

Індустрія пам’яті стикається з проблемою надлишкових потужностей та надлишкових запасів, що продовжуватиме чинити значний тиск на середні ціни продажу (ASP) у 2023 році. Прогнозується, що ринок пам’яті складе 92,3 млрд дол., що на 35,5% менше ніж торік. Однак у наступному році він відновиться і зросте на 70%.

Більшу частину 2023 року на ринку DRAM спостерігатиметься значний надлишок пропозиції через слабкий попит на кінцеве обладнання та високий рівень запасів. Аналітики Gartner прогнозують, що дохід від DRAM знизиться на 39,4% у цьому році до 47,6 млрд дол. Наступного року ринок перейде до дефіциту пропозиції, а доходи від DRAM зростуть на 86,8% завдяки відновленню цін.

Протягом наступних шести місяців Gartner очікує, що динаміка ринку NAND буде подібною до того, що відбуватиметься у сегменті DRAM. Слабкий попит і значні запаси постачальників створять надлишкову пропозицію, що призведе до значного зниження цін. В результаті, за прогнозами, дохід від NAND знизиться на 32,9% до 38,9 млрд дол. цього року. У 2024 р. дохід від NAND, за прогнозами, збільшиться на 60,7% через глибокий дефіцит.

«Напівпровідникова промисловість зіткнеться з низкою довгострокових викликів у наступному десятилітті, - підкреслив Гордон. - Минулі десятиліття великих обсягів і високих доходів на ринку контенту добігають кінця, особливо на ринках ПК, планшетів і смартфонів, де бракує технологічних інновацій».

Крім того, COVID-19 і напруженість у торгівлі між США та Китаєм прискорили тенденцію деглобалізації та зростання технонаціоналізму. «Напівпровідники сьогодні розглядаються як питання національної безпеки, - сказав Гордон. - Уряди в усьому світі намагаються досягти самодостатності в ланцюжку поставок напівпровідників та електроніки. Це призводить до стимулювання ініціатив з оншорінгу в усьому світі».

Ринки напівпровідників для ПК, планшетів і смартфонів перебувають у стагнації. У 2023 році на ці ринки припадатиме 31% доходів напівпровідникової галузі, загальна сума яких складе 167,6 млрд дол. «Ці великі ринки наситилися і стали ринками заміщення, позбавленими переконливих технологічних інновацій», - сказав Гордон.

Паралельно зростатимуть як автомобільні, так і промислові, військові/цивільні аерокосмічні ринки напівпровідників. Прогнозується, що ринок автомобільних напівпровідників зросте на 13,8% і досягне 76,9 млрд дол. у 2023 році.

У майбутньому буде набагато більше, але менших кінцевих ринків, які стануть більш фрагментованими, з точками зростання в різних секторах - автомобільному, промисловому, IoT та військовому/аерокосмічному.

«Попит на кінцевих ринках буде менше залежати від дискреційних витрат споживачів і більше - від капітальних витрат бізнесу. Ланцюги поставок стануть складнішими із залученням більшої кількості посередників і різноманітних каналів збуту, а для задоволення різних потреб кінцевого ринку знадобляться різні типи потужностей», - резюмував Річард Гордон.

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