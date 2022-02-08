Rendered.ai предложила сервис создания синтетических данных для тренировки ИИ

8 февраля 2022 г., 13:15

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Машинному обучению требуется много высококачественных данных. Согласно недавнему опросу, абсолютно все респонденты столкнулись с задержками в реализации ИИ-проектов из-за нехватки высококачественных тренировочных данных, а 99% вообще вынуждены были отказаться от таких разработок.



Преодолеть это затруднение могут помочь достаточно реалистичные синтетические данные, которые гарантированно включают всё, что модель ИИ должна изучить, и, вдобавок, предоставляются заранее аннотированным (что снижает затраты на машинное обучение).



На прошлой неделе стартап Rendered.ai объявил о доступности своего PaaS-предложения, рекламируемого как первая в своём роде комплексная платформа для генерирования синтетических данных. В неё входят: фреймворк для разработчиков, система управления контентом, построение сценариев, оркестровка вычислений, инструменты постобработки и многое другое. Имеется также визуальный уровень – среда no-code, которая позволяет создавать рабочие процессы неспециалистам.



Rendered.ai применяет физические симуляции для достаточно хорошей аппроксимации процессов реального мира, чтобы избежать появления артефактов, которые могут запутать модели ИИ. Но главным достоинством её подхода является использование графов, как визуального способа определения различных типов объектов, их свойств и взаимозависимостей.



«Граф определяет не просто часть данных, одно изображение или одну таблицу, а стохастический подход к их созданию», — сказал основатель и генеральный директор Rendered.ai Натан Кундц (Nathan Kundtz).



Помимо неструктурированных визуальных данных, платформа синтезирует рентгеновские, радарные снимки и многие другие данные, которые можно преобразовать с помощью инструментов компьютерного зрения. Новый сервис подходит и для невизуальных данных, таких как табличные, аудио- или видеоданные.



План Developer стоимостью $500 в месяц или Professional за $5000 в месяц включают в себя вычисления в облаке AWS. Идея состоит в том, чтобы дать пользователям возможность проводить необходимые им эксперименты, не слишком беспокоясь о счетах за услуги AWS. Для желающих познакомиться поближе с платформой Rendered.ai предусмотрен бесплатный тариф.



Получив в прошлом году 6 млн долл. начального финансирования, Rendered.ai уже выпустила приложение с открытым кодом и сопутствующий контент для привлечения новых пользователей к своей платформе, и намерена в будущем предложить дополнительные приложения и контент, ориентированные на различные сценарии применения новой платформы.

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