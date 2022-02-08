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Dassault Systemes нарастила годовую выручку на 9% до 2020 г.

8 февраля 2022 г., 14:05

Компания Dassault Systèmes, специализирующаяся на решениях для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий, опубликовала финансовый отчет за IV квартал 2021 г.

Общая выручка компании за отчетный период увеличилась на 10% до 1,37 млрд евро, что было вызвано ростом продаж лицензий и другого программного обеспечения на 15% и от подписки и поддержки на 8%.

Согласно отчету, прибыль на акцию  выросла на 15% до 0,18 евро.

Выручка от платформы 3DExperience за год увеличилась на 15% за счет значительного роста подписок .

Поток денежных средств от операционной деятельности за год вырос на 30% до 1,613 млрд евро;

По итогам года в целом компания получила доход на 9% выше, чем в 2020 г. - 4,86 млрд евро, а чистую прибыль на 27% - 1,27 млрд евро.

Dassault Systemes  ожидает по итогам 2022 финансового года рост выручки на 9-10% до 5,30-5,35 млрд евро, а по прибыли на акцию – 3-6% до 0,98-1,00 евро.

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