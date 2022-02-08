SoftBank отказывается от продажи Arm и проведет IPO компании

8 февраля 2022 г., 12:15

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Сделка SoftBank Group по продаже Arm компании Nvidia за сумму приблизительно в 80 млрд долл. официально отменена. Стороны ссылаются на возникшие регуляторные препятствия.



Британская Arm, которая во вторник назначила нового генерального директора, заявила, что станет публичной до марта 2023 года, а генеральный директор SoftBank Масаёси Сон указал, что это скорее всего произойдет на Nasdaq.



В 2016 году SoftBank приобрела за 32 млрд долл. британского разработчика процессорной архитектуры. О сделке с Nvidia было объявлено в 2020 году, но Федеральная торговая комиссия США подала в суд, чтобы заблокировать ее в декабре прошлого года, утверждая, что конкуренция на зарождающихся рынках чипов для беспилотных автомобилей и новой категории сетевых чипов может быть ослаблена этим соглашением. Сделка также подверглась тщательной проверке в Великобритании и Европейском союзе и еще не получила одобрения в Китае, который ранее отказывал в одобрении трансграничных приобретений в полупроводниковом сегменте.



Как отмечает Reuters, отмена продажи Arm знаменует собой серьезную неудачу для японского конгломерата в период, когда он испытвает заметные проблемы в своей деятельности.



Стоимость продажи, которая зависела от цены акций Nvidia, первоначально оценивалась в 40 млрд долл., но выросла вместе с ценой акций Nvidia примерно до 80 миллиардов долларов в конце прошлого года, хотя с тех пор акции калифорнийской компании несколько упали.



Во вторник во время телефонного разговора о прибылях и убытках компании генеральный директор SoftBank Масаяеши Сон заявил, что компания изначально рассматривала возможность листинга Arm, но вместо этого решила продать актив из-за начавшейся пандемии, он стремился придать позитивный импульс отмененной сделке.



SoftBank заявил, что получит комиссию за разрыв в размере 1,25 миллиарда долларов, которую Nvidia внесла в качестве прибыли в четвертом квартале.



Arm в отдельном заявлении объявила о назначении, вступающее в силу немедленно, Рене Хааса вместо Саймона Сегарса на пост главного исполнительного директора и члена правления. Ветеран отрасли Хаас присоединился к Arm в 2013 году и до этого семь лет работал в Nvidia.



«Мы рады возможности снова стать публичной компанией», — заявил Хаас в интервью агентству Reuters.



SoftBank заявил, что чистые продажи Arm выросли на 40% до 2 миллиардов долларов за девять месяцев до декабря.

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