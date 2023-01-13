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Sergey Petrenko

Президент США закликає удосконалити законодавче регулювання технологічного сектору

13 января 2023 г., 14:35

Джо Байден закликав республіканців і демократів у Конгресі США об'єднатися для ухвалення законів про регулювання Big Tech – як він висловився, «to hold Big Tech accountable». У своїй колонці для Wall Street Journal президент США зазначив, що є як мінімум три ключові області, в яких необхідно робити серйозні законодавчі зусилля – захист персональних даних американців, відповідальність технологічних компаній за контент, що поширюється, і захист конкуренції в технологічному секторі.

Як він зазначає у тексті, його адміністрація багато робить для розв'язання цих проблем, але частина завдань виходить за можливості та повноваження уряду. Справді, Section 230 в акті про телекомунікації президентським указом не скасуєш, а саме ця стаття звільняє платформи від відповідальності за зміст контенту користувача. І це лише один приклад.

Президент США закликає удосконалити законодавче регулювання технологічного сектору

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