Представники індустрії закликають до помірного регулювання сфери АІ

17 мая 2023 г., 18:15

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Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила штучний інтелект ChatGPT, Сем Альтман (Sam Altman) на слуханнях у Конгресі США заявив, що втручання уряду матиме вирішальне значення для зменшення ризиків, пов’язаних з дедалі потужнішими системами штучного інтелекту. «У міру розвитку цієї технології ми розуміємо, що багато людей, як і ми, стурбовані тим, як вона може змінити наш спосіб життя», – заявив він.

Альтман запропонував створити американське або глобальне агентство, яке б ліцензувало найпотужніші системи штучного інтелекту і мало повноваження «відкликати цю ліцензію і забезпечити дотримання стандартів безпеки».

Те, що почалося з паніки серед освітян щодо використання ChatGPT для виконання домашніх завдань, переросло в ширше занепокоєння щодо здатності новітніх інструментів генеративного ШІ вводити людей в оману, поширювати неправду, порушувати авторські права і загрожувати робочім місцям.

І хоча наразі немає жодних ознак того, що Конгрес працює над створенням нових правил щодо ШІ, як це роблять європейські законодавці, стурбованість суспільства привела Альтмана та інших керівників технологічних компаній до Білого дому на початку місяця і змусила американські відомства пообіцяти боротися з тими продуктами ШІ, які порушуватимуть чинні закони про громадянські права та захист прав споживачів.

Сенатор Річард Блюменталь (Richard Blumenthal), демократ від штату Коннектикут, який очолює підкомітет сенатського юридичного комітету з питань конфіденційності, технологій і права, відкрив слухання записаною промовою, яка звучала як голос сенатора, але насправді була голосовим клоном, навченим на промовах Блюменталя, і зачитав вступне слово, написане в ChatGPT. Демонстрація сучасних можливостей ШІ щодо створення фейків вийшла вражаюча.

Втім загальний тон запитань сенаторів був спокійним, на відміну від минулих слухань у Конгресі, на яких керівники технологічних компаній і соціальних мереж зазнали жорсткої критики через нездатність галузі забезпечити конфіденційність даних або протидіяти шкідливій дезінформації.

Сенатори вважають, що розробники ШІ, мають ретельно тестувати свої системи й розкривати відомі ризики, перш ніж випускати їх. Крім того, вони стурбовані, що системи ШІ можуть дестабілізувати ринок праці.

Водночас чиновники закликають не зосереджуватись занадто на далекому «науково-фантастичному майбутньому» надпотужного ШІ на шкоду вирішенню більш нагальних проблем сьогодення. Як от, наприклад, питання прозорості даних, дискримінаційної поведінки та потенціалу для обману і дезінформації.

Свідчення також давали директор IBM з питань конфіденційності та довіри Крістіна Монтгомері (Christina Montgomery) і Гері Маркус (Gary Marcus), почесний професор Нью-Йоркського університету, який був серед групи експертів зі штучного інтелекту, що закликали OpenAI та інші технологічні компанії призупинити розробку потужніших моделей ШІ на шість місяців, щоб дати суспільству більше часу на роздуми про ризики. Лист став відповіддю на березневий реліз останньої моделі OpenAI, GPT-4, яку описують як більш потужну, ніж ChatGPT.

Представники технологічної галузі заявили, що вітають певну форму нагляду за ШІ. Але застерігають від введення надмірно жорстких обмежень. Вони закликали до створення регуляторного органу, орієнтованого на ШІ, бажано міжнародного, причому Монтгомері посилалася на прецедент ядерного агентства ООН, а Маркус порівнював його з «Управлінням США з контролю за продуктами та ліками». Останній вважає, що ШІ повинен регулюватися в «точці ризику». Тобто правила мають регулювати тільки розгортання конкретних видів використання ШІ, а не саму технологію.

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