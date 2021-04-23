Представлено обновленное решение HP Omnicept Solution

23 апреля 2021 г., 16:35

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HP представли обновленное производительное решение HP Omnicept Solution, а также новые инструменты для создания персонализированного пользовательского опыта, в том числе механизм аппаратных оповещений для ИТ-подразделений, который позволяет управлять соединениями в ZCentral Remote Boost и отслеживать их через ZCentral Connect.



В недавнем исследовании McKinsey & Co. отмечается, что вследствие пандемии коронавируса пользователи все чаще стали обращаться к технологиям для коммуникации, совместной работы и творчества, а компании более чем на три года ускорили внедрение цифровых технологий для взаимодействия со своими клиентами. В данных условиях точное понимание технологических потребностей заказчика при разработке актуальных ИТ-решений становится приоритетом.



Шлем виртуальной реальности HP Reverb G2 Omnicept Edition обладает той же передовой функциональностью, что и HP Reverb G2, при этом в нем реализован целый ряд новых возможностей: специальные объективы и звук, разработанные в сотрудничестве с Valve, а также ультрасовременная система датчиков, которые отслеживают движение мышц, анализируют взгляд, размер зрачков и пульс. Чтобы усовершенствовать пользовательский опыт, вместе со средствами разработки HP Omnicept SDK разработчикам теперь предоставлен доступ к технологии HP VR Spatial Audio на базе машинного обучения для работы с виртуальной реальностью.



Отмечается, что программное обеспечение ZCentral стало важным инструментом, благодаря которому многие ключевые предприятия смогли продолжить работу в условиях пандемии. ZCentral гарантировало возможность удаленной работы для самых разных организаций: от голливудских студий до инженерно-производственных компаний, архитектурных бюро и университетов, – пользователи получили доступ к высокоточным вычислениям независимо от своего местоположения.



В течение последнего года команда разработчиков Z в HP тесно взаимодействовала с заказчиками, чтобы получить более полное представление о том, как лучше выстраивать работу с компаниями, и каким образом можно помочь университетам, которые сегодня готовят свою ИТ-инфраструктуру к внедрению гибридной модели обучения. В ходе недавнего исследования выяснилось, что 42% американских компаний планируют распределять часы работы таким образом, чтобы сократить количество сотрудников в офисах, а 66% образовательных учреждений ожидают рост спроса на смешанную форму обучения.



Чтобы снизить нагрузку на ИТ-отделы в условиях гибридного формата работы и обучения, HP представляет новые инструменты для управления и мониторинга соединений в ZCentral Remote Boost, благодаря которым ИТ-подразделения получат еще больше возможностей для персонализации своих компьютерных центров. Теперь аппаратные оповещения будут приходить ИТ-сотрудникам в консоли администратора по всем доступным рабочим станциям Z, что позволит централизованно контролировать состояние парка оборудования.



Кроме того, ZCentral Connect теперь предлжоит еще больше контроля с возможностью удаленно закрывать неиспользуемые соединения и высвобождать аппаратные ресурсы. Новая функция планирования в ZCentral Connect также идеально подходит для инженеров или специалистов по визуальным эффектам, которым критически важно оптимизировать распределение ресурсов и вычислительную мощность своих рабочих станций.



Что касается образовательного сегмента, решение позволяет студентам запрашивать и резервировать рабочие станции, а преподавателям – организовывать групповое бронирование для проведения занятий. Добавление этой функции снижает нагрузку на ИТ-администраторов и дает возможность сосредоточиться на выполнении более приоритетных задач.

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