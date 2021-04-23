Google Cloud официально запустила ИИ-платформу обработки документов

23 апреля 2021 г., 17:15

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Дебютировавшая как превью в ноябре прошлого года, платформа Document AI (DocAI) помогает извлекать информацию из цифровых и бумажных документов с помощью алгоритмов машинного обучения. Она базируется на использовании компьютерного зрения, обработки естественного языка (NLP) и других технологий ИИ. Для проверки и улучшения полей документов используется сервис Google Knowledge Graph, который можно обучить создавать индивидуальные модели документов с привлечением, когда это необходимо, людей для достижения большей точности.

В официальном анонсе, в блоге Google, Судхира Вангури (Sudheera Vanguri), руководитель продуктов Document AI, сказала, что эта услуга, отныне ставшая общедоступной на Google Cloud, будет полезна миллионам тех компаний, которые всё ещё полагаются на ввод данных вручную и пытаются осмыслить их самостоятельно.

Одной из основных услуг DocAI является Lending DocAI. Её могут использовать банки, ипотечные брокеры и другие кредиторы для ускорения обработки заявок на получение кредита с помощью специализированных моделей машинного обучения. Она также автоматизирует рутинную проверку документов, чтобы поставщики ипотечных кредитов могли сосредоточиться на более важной работе.

Также общедоступной стала служба Procurement DocAI, которая автоматизирует сбор данных о закупках в любом масштабе, помогая снизить затраты на обработку документации на целых 60%. Workday, поставщик программного обеспечения для управления человеческим капиталом, широко применяет этот сервис для автоматизации обработки квитанций с многоязычной поддержкой.

Google сказал, что новые специализированные парсеры в Lending DocAI и Procurement DocAI могут использоваться клиентами наряду с существующими сервисами AutoML Text & Document Classification и AutoML Document Extraction для создания новых моделей документов.

Последняя из новых функций, ставших доступными в DocAI, называется Human-in-the-Loop AI. Она служит для повышения точности обработки документов с помощью человеческого контроля. Вангури считает, что добавление людей в цепочку машинного интеллекта поможет лучше интерпретировать бизнес-прогнозы с помощью специальных инструментов. «Эта система обеспечивает гибкость настройки различных пороговых значений и прикрепления отдельных групп рецензентов к различным этапам рабочего процесса», — пояснила она.

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