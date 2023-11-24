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Міноборони розширить можливості DELTA - управляти боєм стане зручніше

24 ноября 2023 г., 10:25
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Система ситуаційної обізнаності DELTА розширює свій функціонал – додасться модуль колективної онлайн-дешифровки і стрімінгу. Відповідне рішення підписав міністр оборони України Рустем Умєров.

Стежити за ситуацією на полі бою, виявляти цілі та координуватися між підрозділами можна буде в рамках єдиної платформи.

“Виявляти цілі в онлайн-стрімах з БПЛА і поширювати інформацію про сили та засоби ворога буде зручніше. А головне – координація між підрозділами прискорюється. Українські військові раніше вже працювали з запропонованим функціоналом в іншій системі, що отримала позитивні відгуки від них та пройшла перевірку війною”, зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Розміщення функціоналу в єдиній екосистемі DELTA пришвидшує ухвалення рішень, що дає перевагу над ворогом на полі бою.

“Інтеграція потужних технологічних рішень і розширення загальної екосистеми продуктів підсилює технологічну перевагу над ворогом. Разом бити ворога легше і зручніше. Продовжуємо підвищувати ефективність наших військових та об’єднувати найкращі технологічні рішення для швидшого розвитку”, – зазначає Черногоренко.

Нагадаємо DELTA – це система, що дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками. Розвиток та інтеграція системи DELTA відбувається в межах треку цифровізації діяльності українського війська. Команда міністерства оборони створює IT-рішення для підвищення ефективності системи оборони України.

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