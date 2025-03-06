 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Поговорити з AI по душах

6 марта 2025 г., 17:55
0 
 

Непоганий огляд на голосову модель Sesame. Пишуть, що реалізм моделі такий, що користувачі повідомляють про емоційну прихильність до AI-асистента. Conversational Speech Model (CSM) від Sesame долає «зловісну долину» штучної мови, імітуючи людські недосконалості – паузи на вдих, сміх, застереження і самовиправлення.

На відміну від традиційних систем синтезу мовлення, CSM використовує два взаємопов'язаних AI-модулі (основний і декодер), навчених на приблизно мільйоні годин аудіо. Модель обробляє текст і аудіо одночасно, що робить мову природнішою, а в основі лежить, як не дивно, Llama. Загалом натреновано три моделі різних розмірів – від 1 до 8B в основному і від 100 до 300M у декодері.

Реакції користувачів варіюються від захоплення до занепокоєння. Дехто називає технологію «приголомшливою» і «першою справжньою розмовою з AI». Тоді як інші, наприклад редактор PCWorld Марк Хачман, описують взаємодію як «лячну». Особливо вражає здатність моделі розігрувати емоційні сценарії – наприклад, сварку з розгніваним начальником, що відмовляється робити ChatGPT.

Компанія Sesame, заснована Бренданом Айрібом, Анкітом Кумаром і Раяном Брауном, отримала значні інвестиції від Andreessen Horowitz та інших венчурних фондів. Вона планує зробити ключові компоненти своєї технології відкритими та розширити підтримку до більш ніж 20 мов.

Поговорити з AI по душах

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  