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Платформи-компаньйони обчислень на графічних процесорах

Автор – Андрій Тищенко, 21 октября
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Центральні процесори (CPU) – універсальний інструмент виконання найрізноманітніших завдань. Графічні процесори (GPU) за своєю природою більше підходять під паралельні обчислення – ідеально для комп'ютерної графіки та машинного навчання.

Платформи-компаньйони обчислень на графічних процесорах

Саме тому і спостерігаємо випереджаюче зростання попиту на GPU-обчислення, що штучний інтелект входить у повсякденне життя: розпізнавання зображень та мовлення, навігація, розумний пошук, персоналізація онлайн-пропозиції, сервісні чат-боти. За оцінками McKinsey, темпи розвитку напівпровідникової індустрії, що обслуговує AI, уп'ятеро вищі за non-AI.

Платформи-компаньйони обчислень на графічних процесорах

Основні завдання штучного інтелекту - навчання та інференс: підготовка моделей для додатків на масивах наявних даних та робота вже навченої нейронної мережі на кінцевому пристрої. Згідно з тими ж підрахунками McKinsey, до 2025 року витрати на інференс у дата-центрах удвічі перевищать витрати на тренування нейромереж, а попит на периферійні інференс-рішення буде втричі більшим за обсяг ринку обладнання для навчання.

Платформи-компаньйони обчислень на графічних процесорах

Крім завдань штучного інтелекту, GPU ефективніший за CPU в аналізі даних, математичних розрахунках, моделюванні, рендерингу, малюванні ігор і спецефектів кіно.

Продуктивність більшості обслуговуючих програм добре масштабується по GPU, що породило окремий клас робочих станцій та серверів з кількома графічними процесорами. Платформи multi-GPU домінують на ринку – через щільність та енергоефективність обчислень.

Автори базових платформ для GPU-серверів орієнтуються на NVIDIA – лідера графічних розробок. Найбільш повну картину дає каталог кваліфікованих NVIDIA систем. У облаштуванні обчислювачів на графічних процесорах є загальна логіка. Обійдемося вибірковими прикладами.

Професійні та користувальницькі акселератори

NVIDIA постачає графічні процесори численним виробникам ігрових відеокарт, але сама проектує лінійки акселераторів для робочих станцій та серверів . Професійні візуальні обчислення у завданнях штучного інтелекту, промислового проектування чи створення спецефектів вимагають відповідних програмно-апаратних засобів. Особливо коли йдеться про масштабування навантажень.

Наприклад, акселератори RTX A6000 і RTX 3090 створені на одному процесорі GA102 покоління Ampere. Але у A6000 48GB пам'яті ECC (проти 24GB non-ECC), термопакет 300 ват (проти 350-450 ват) і товщина два слоти (проти трьох). RTX A6000 охолоджується поздовжньо, з використанням одного активного елемента відцентрового типу (турбіни), тоді як RTX 3090 оснащені вентиляторами з боковим видуванням. Під щільне набивання серверів у дата-центрах NVIDIA рекомендує A40 – аналог A6000, також двослотовий, але з пасивним охолодженням.

 

Платформи-компаньйони обчислень на графічних процесорах

 

Якщо в робочу станцію чи сервер треба поставити кілька графічних акселераторів, з побутовими відеокартами це зробити складно фізично.

AMD замість Intel

Багато років GPU-сервери традиційно робили на інтелівських платформах, хоча AMD вже п'ять років пропонує серверному ринку передові технологічні рішення . Консерватизм виробників сильно похитнув випуск самої NVIDIA два роки тому сервера DGX A100 – універсальної системи під завдання AI із вісьма графічними прискорювачами A100 загальною продуктивністю 5 петафлопс. Це не перший сервер від NVIDIA, але вперше у своїй практиці компанія вибрала центральні процесори AMD, не Intel (два AMD EPYC 7742). З'явилося і простіше рішення - станція для робочих груп DGX Station A100 на чотирьох акселераторах A100 і одному AMD EPYC 7742. 

Інтереси AMD та NVIDIA зійшлися. Процесори EPYC були і залишаються ключовим компонентом високопродуктивних обчислень (HPC). NVIDIA з цим погодилася : «Наші нові графічні процесори A100, які ми використовуємо в DGX A100, забезпечують величезний стрибок продуктивності та можливостей. Щоб вони постачали дані, нам були потрібні швидкі центральні процесори з максимально можливою кількістю ядер і PCI-ліній. Використовувані процесорами AMD [EPYC 7742] мають по 64 ядра, багато ліній PCI і підтримують PCIe 4.0».

Справа не в ціні, а в охопленні можливостей. Порівняємо AMD EPYC Milan та Intel Xeon Ice Lake:

Платформи-компаньйони обчислень на графічних процесорах

Один процесор AMD EPYC обслуговує 128 ліній PCIe 4.0. Один Intel Xeon - 64. Два процесори AMD EPYC - 160 (решта з 2 х 128 йдуть на міжпроцесорні з'єднання). Два Intel Xeon SP 3rd Gen Ice Lake -128 ліній. Зрозуміло, підключення периферійних пристроїв можна масштабувати за допомогою комутаторів PCIe, але це ускладнює схемотехніку базових материнських плат та здорожчує виробництво.

Багатоядерність CPU не завадить там, де є змішані навантаження, в багатозадачному і розрахованому на багато користувачів середовищі. Лінії PCIe потрібні периферійним пристроям, головним чином, графічним акселераторам. Перевага по ядрах CPU та кількості доступних ліній PCIe (крім GPU є й інші споживачі: NVMe SSD, мережеві карти, акселератори FPGA) дає AMD перевагу над Intel.

Приклади платформ

Світ GPU-рішень різноманітний, а вибір завжди суб'єктивний. Обмежимося прикладом ходових платформ ASUS на процесорах AMD – на одному вендорі зрозуміліша логіка продуктової вертикалі. Почнемо із настільних робочих станцій.

З виходом лінійки AMD Ryzen Threadripper PRO зникла потреба в двопроцесорних робочих станціях Intel Xeon для цілих класів настільних додатків. AMD відігнав конкурента від столу розробника все тим самим: багатоядерністю, високою тактовою частотою, 128 лініями PCIe 4.0 з процесора. У старшого AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64 ядра з базовою частотою 2.7ГГц та максимальною 4.5ГГц.

На материнській платі ASUS WS WRX80E-SAGE SE WiFi сім слотів PCIe 4.0 x16.

Платформи-компаньйони обчислень на графічних процесорах

Сюди стають чотири акселератори подвійної товщини, аж до NVIDIA A100 , або сім однослотових - як NVIDIA A2 . Все це господарство треба розмістити у просторому корпусі, забезпечити живлення та відвести тепло, що саме по собі є нетривіальним завданням. Але результат того вартий.

На такі рішення є попит від авторів мультимедійного контенту, розробників ігор, наукових лабораторій.

Стійкові варіанти

Найпопулярніший формат GPU-сервера стійкового монтажу - платформа 2U під 8 однослотових або 4 двослотових акселератора - як ASUS ESC4000A-E11 . Односокетна платформа AMD EPYC Rome/Milan – гарне та економічне рішення, багаторазово апробоване на практиці . Купейне компонування забезпечує гарне охолодження GPU та просте обслуговування сервера.

 

Платформи-компаньйони обчислень на графічних процесорах

 

На блок-схемі базової материнської плати видно яку свободу отримує розробник платформи на AMD EPYC, коли ліній PCIe 4.0 із процесора вистачає всім мислимим споживачам, без додаткової комутації та ускладнення дизайну.

Платформи-компаньйони обчислень на графічних процесорах

Для тих, кому цього мало, є платформа 4U під 8 двослотових GPU, ASUS ESC8000A-E11 - на двох процесорах AMD EPYC Milan.

Платформи-компаньйони обчислень на графічних процесорах

Платформи свободи розробника

Подібні сервери – потужний інструмент розробки, коли можна не тільки розпоряджатися програмними збірками під прикладні завдання, але й масштабувати продуктивність та модифікувати апаратне наповнення. Хтось вибирає GPU з лінійок NVIDIA, іншим підходять прискорювачі AMD Instinct MI100, є юзери Xlinx FPGA.

Ринок дрейфує до децентралізації обчислень (зокрема, їх перенесення з CPU на периферійні пристрої) та створює попит на відповідні апаратні рішення.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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