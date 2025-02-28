Amazon анонсувала Ocelot - свій перший чип для квантових обчислень

28 февраля 2025 г., 9:35

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Компанія Amazon офіційно представила свій перший чип для квантових обчислень.

Анонс процесору Ocelot відбувся на тлі того, як дедалі більше технологічних компаній заявляють про свої досягнення в галузі квантових обчислень. Минулого тижня суперник Amazon з хмарних обчислень компанія Microsoft продемонструвала свій перший квантовий чип.

«Ми вважаємо, що масштабування Ocelot до повноцінного квантового комп'ютера, здатного здійснити перетворювальний вплив на суспільство, потребуватиме не більше ніж однієї десятої ресурсів порівняно зі звичайними підходами, що допоможе наблизити епоху практичних квантових обчислень», - написали у своєму блозі Фернандо Брандао (Fernando Brandão), директор Amazon Web Services із прикладної науки, та Оскар Пейнтер (Oskar Painter), керівник групи хмарних обчислень із квантового обладнання.

Ocelot, як стверджує AWS, може знизити витрати на реалізацію квантової корекції помилок на 90%, порівняно з поточними підходами.

AWS використала новий дизайн архітектури Ocelot, вбудувавши корекцію помилок з нуля і використавши «котячий кубіт» (cat qubit). Котячі кубіти - названі на честь відомого мисленнєвого експерименту кота Шредінгера - за своєю суттю пригнічують певні форми помилок, зменшуючи ресурси, необхідні для квантової корекції помилок. Завдяки цьому новому підходу в Ocelot дослідники AWS вперше поєднали технологію котячих кубітів і додаткові компоненти квантової корекції помилок на мікрочіпі, який можна масштабувати, використовуючи процеси, запозичені з мікроелектронної промисловості.

Як зазначають у CNBC, агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів США, або DARPA, фінансує дослідження в галузі квантових обчислень уже два десятиліття, але технологія повільно пробиває собі дорогу до споживачів і підприємств.

«Це тому, що вони ще недостатньо великі», - каже Пітер Барретт, засновник і генеральний партнер компанії Playground Global, яка підтримала квантові стартапи Phasecraft і PsiQuantum. За словами Барретта, мільйон кубітів - це достатня кількість бітів, щоб технологія працювала, навіть якщо виникнуть деякі проблеми. Google's Willow, найкращий у світі квантовий чип на цей момент, має всього 105, а Ocelot від Amazon - лише дев'ять, сказав Пейнтер в інтерв'ю CNBC.

Генеральний директор Amazon Енді Джассі (Andy Jassy) 2020 року, коли очолював AWS, заявив, компанія «оптимістично дивиться в майбутнє, що квантові обчислення відіграватимуть певну роль», коли хмарні обчислення ставатимуть дедалі масштабнішими у великих компаніях і державному секторі.

Через півроку після того, як Джассі зробив ці коментарі, AWS випустила сервіс Amazon Braket, що дає змогу розробникам експериментувати з квантовими комп'ютерами інших компаній, включно з IonQ і Rigetti Computing. Аналогічна пропозиція є і в хмарі Azure від Microsoft. За словами Пейнтера, Amazon планує, що майбутні версії її квантових чипів стануть доступні через Braket.

У 2023 році старший віцепрезидент AWS Пітер ДеСантіс (Peter DeSantis) розповів про створення квантового процесора на конференції Reinvent хмарної групи в Лас-Вегасі, пообіцявши більше подробиць у майбутньому.

Як і Microsoft, Amazon виготовила свій чип власними силами. За словами Барретта, для створення системи, здатної похвалитися мільйоном кубітів, потрібна співпраця з провідними світовими виробниками напівпровідників. За словами Пейнтера, у міру просування Amazon у сфері квантового обладнання, можливий варіант аутсорсингу виробництва.

За словами Пейнтера, останнім часом суспільний інтерес до цього напрямку зріс, оскільки компанії обговорюють нові способи складання кубітів, стійких до помилок. Amazon розробила Ocelot для вирішення проблеми виправлення помилок, а Willow від Google також продемонстрував поліпшення в цьому напрямку.

За оцінками Пейнтера, комерційні робочі навантаження не будуть виконуватися на квантових комп'ютерах протягом найближчих 10 років або навіть більше.

На зустрічі з аналітиками в січні генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг ( Jensen Huang) сказав, що корисні квантові комп'ютери можуть з'явитися через 15-30 років.

Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger), колишній генеральний директор Intel, налаштований більш оптимістично. «Я залишаюся при своєму прогнозі, зробленому багато років тому, - до 2030 року ми отримаємо корисні квантові обчислення», - написав Гелсінгер на сторінці LinkedIn.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS