Перехід на відновлювані джерела енергії може зберегти 4 трлн дол.

10 апреля 2023 г., 17:36

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Оголошений компанією Tesla план переведення світової економіки на відновлювані джерела енергії передбачає витрати у розмірі 10 трлн дол., тоді як продовження використання викопного пального коштуватиме 14 трлн дол.

Документ під назвою Master Plan Part 3 опублікований на сайті Tesla та містить детальну інформацію про необхідні витрати для переходу на відновлювані джерела енергії. Як зазначив у своєму виступі на зустрічі з інвесторами Ілон Маск: "Земля перейде до стійкої енергетичної економіки вже протягом найближчих 20 років, чому ми зможемо бути свідками".

Згідно з представленим у цьому документі планом, на глобальному рівні потрібно створити стійкі енергетичні потужності на 30 000 гігаватів, та систем зберігання енергії на 240 000 гігават*год. Для порівняння, у 2021 році відновлювана енергогенерація оцінювалася в 3 214 гігаватів, а місткість систем зберігання до 2030 року, на думку аналітиків, повинна була зрости до 1 432 гігават*год. Тому Tesla і пропонує докорінно прискорити перехід на стійку енергетику. При цьому кошти, що необхідні на такий перехід, становлять лише 0,5% від обсягу глобальної економіки в найближчі 20 років.

Основне навантаження, за запропонованим Tesla планом, ляже на сферу виробництва металів: для отримання нікелю, літію, міді та інших матеріалів, які будуть використовуватися в батареях та устаткуванні для чистої енергії, потрібно загалом 502 млрд дол. капітальних витрат на видобуток корисних копалин та 662 млрд дол. на перероблювання.

На пікових рівнях світу потрібно викопувати 3,3 гігатонни — або 3,3 мільярда метричних тонн — породи щороку, щоб отримати необхідні метали для переходу до чистих джерел енергії. За оцінками Tesla, загальна маса може бути зменшена, якщо алюміній замінити на мідь, тому що перший зустрічається з набагато вищим вмістом руди, ніж друга. У будь-якому випадку, це все ще набагато менше, ніж 15,5 гігатонн, які щорічно видобуваються зараз для отримання викопного палива.

Перероблювання почне суттєво замінювати нові постачання металів з 2040 року, оскільки батареї, сонячні панелі та вітряні турбіни збиратимуться для повторного використання. Інші матеріали будуть виключені або зведені до мінімуму: використання міді замість срібла в сонячних панелях, застосування штучного графіту в батареях та усунення рідкісноземельних елементів з вітряних турбін.

"Електрифіковане та стійке майбутнє технічно здійсненне і вимагає менше інвестицій та видобутку матеріалів, ніж збереження сьогоднішньої нестійкої енергетичної економіки", - йдеться в документі Tesla.

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