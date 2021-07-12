Рост мирового рынка ПК превысил 13%

12 июля 2021 г., 16:05

Глобальный спрос на компьютеры оставался относительно высоким, хотя сохранялась острая ситуация с дефицитом комплектующих и имели место логистические проблемы. При этом, ситуация с дефицитом компонентов задела, преимущественно, направление мобильных компьютеров, что привело к более высокой позитивной динамике в desktop-сегменте.

По данным IDC, во второй четверти года на мировой рынок поставлено 83,6 млн настольных систем, ноутбуков и рабочих станций, тем самым на 13,2% улучшен результат годичной давности.

Несмотря на сравнительно высокий результат, рост поставок оказался гораздо ниже, нежели в предыдущем квартале (+55,9% «YoY») и финальной четверти 2020 г. (+25,8%). В корпоративном секторе отмечалось постепенное возвращение к докарантинным темпам развития, тогда как в потребительском направлении наблюдалось заметное снижение темпов роста спроса.

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