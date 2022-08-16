OLEDoS – нова перспективна дисплейна технологія

16 августа 2022 г., 13:15

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Мікродисплеї для окулярів віртуальної або доповненої реальності незабаром можуть отримати на порядок кращі засоби візуалізації на базі OLED on Silicon.

Якщо вам хоча б раз доводилося використовувати окуляри віртуальної реальності, то ви напевно помічали такі їхні недоліки, як недостатньо роздільна здатність та низька частота оновлення. На жаль, при розміщенні поблизу очей ці фактори швидко спричиняють втому. Та і маса сучасних VR-шоломів завелика для тривалого носіння, а істотна частка припадає на мінідисплеї з необхідною електронною обв'язкою. Тому індустрія з надією дивиться на технологію OLED on Silicon або Micro OLED (за аналогією з Micro LED), яка не має таких недоліків.



Нині технологією OLEDoS активно займаються LG Electronics та Sony. Зразки мікродисплеїв даного типу, що випускаються ними, мають діагональ не більше 1 см, а їх роздільна здатність близько 3000-4000 ppi якнайкраще підходить для розміщення поблизу ока. Якщо в чинних OLED-панелях використовують низькотемпературний полікремній (LTPS) або оксидний TFT на основі зі скляних підкладок, то в OLEDoS використовуються CMOS-підкладки на основі кремнієвих пластин. Застосовуючи останні, можна створити надтонкі схеми, які зазвичай використовуються в напівпровідникових процесах, що, своєю чергою, призводить до створення OLED з надвисокою роздільною здатністю, коли на них осаджується органічна речовина, що випромінює світло.



Оскільки розмір панелі невеликий, вона вбудовується в систему оптичних лінз. Така конструкція невелика і трохи важить, тому не обтяжить своєю масою користувача.

Поки що відсутні комерційні рішення на базі технології OLEDoS, але очікується, що вони можуть з'явитися на ринку до 2025 року в AR/VR продуктах Apple або Meta Quest 3 у 2023 році.

Єдиною перешкодою OLEDoS є висока вартість таких дисплеїв. Однак, аналітики прогнозують, що до 2025 року ця технологія зможе зайняти не менше третини сегмента AR/VR.

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