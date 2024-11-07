CrowdStrike придбає фахівця з хмарної безпеки Adaptive Shield

7 ноября 2024 г., 9:35

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CrowdStrike офіційно оголосила плани придбати Adaptive Shield, стартап, який допомагає компаніям захищати дані, що зберігаються в хмарних додатках.

Фінансові умови угоди не розголошуються, але спостерігачі зазначають, що мова йде десь про 300 мільйонів доларів. Це більш ніж у шість разів перевищує інвестиції, які отримала Adaptive Shield.

У планах закрити угоду до лютого.

«CrowdStrike була створена для вирішення найскладніших завдань у сфері кібербезпеки, і ми постійно впроваджуємо інновації на основі того, що потрібно нашим клієнтам, щоб випереджати сучасні загрози, - заявив Джордж Курц (George Kurtz), генеральний директор і засновник CrowdStrike. - З ростом популярності SaaS і штучного інтелекту кожна нова програма створює додаткову складність і ризик неправильної конфігурації людських і нелюдських облікових записів, що відкриває можливості для складних атак. З придбанням Adaptive Shield, CrowdStrike продовжить встановлювати стандарти захисту на основі ідентифікаційних даних в хмарі, забезпечуючи кращий в своєму класі захист SaaS на платформі Falcon».

Минулого року кількість випадків використання хмарних технологій зросла на 110%, а кількість атак на основі ідентифікаційних даних продовжує зростати - 75% атак з метою отримання початкового доступу вже не містять шкідливого програмного забезпечення. Складність сучасних гібридних хмарних середовищ і розрізненість інструментів безпеки створюють прогалини в захисті, що ускладнює запобігання загрозам на основі ідентифікаційних даних. За прогнозами, у 2024 році SaaS стане найбільшою категорією хмарних обчислень, на яку припадатиме понад 40% усіх державних витрат на хмарні технології.

У сучасному складному середовищі, де сотні додатків SaaS мають унікальні засоби контролю доступу та конфігурації ідентичності, команди безпеки стикаються зі значними труднощами в підтримці видимості того, хто має доступ, які конфіденційні дані піддаються ризику, а також активних загроз - навіть за допомогою спеціально розроблених засобів захисту SaaS.

Компанія Adaptive Shield була заснована у 2019 р. І базується в Тель-Авіві. Вона надає SaaS-рішення кібербезпеки для захисту додатків, які сканують такі програми на наявність вразливостей, неправильно налаштованих облікових записів і зловмисної активності. При цьому також надаються пропозиції щодо того, як адміністратори можуть виправити знайдені проблеми.

Працівники часто входять у хмарні додатки за допомогою своїх облікових записів Google Workspace і Microsoft 365. Під час процесу реєстрації додаток може отримати доступ до файлів, пов'язаних з обліковим записом працівника, що іноді створює ризики для кібербезпеки. Adaptive Shield заявляє, що її платформа автоматизує завдання виявлення таких ризиків, щоб заощадити час адміністраторів.

Платформа Adaptive Shield виявляє, коли компанія не вмикає функції виявлення шкідливого програмного забезпечення в додатках або використовує слабкі паролі. При цьому також фіксуються й більш тонкі проблеми, наприклад, облікові записи співробітників, які мають доступ до більшого обсягу даних, ніж це суворо необхідно.

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