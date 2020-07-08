Nutanix облегчает аварийное восстановление, защищая критичные приложения

8 июля 2020 г., 13:05

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Компания Nutanix представляет ряд новых возможностей гиперконвергентной платформы (HCI) и гипервизора AHV для защиты критически важных приложений и непрерывности бизнеса. Они включают расширенную автоматизацию для восстановления приложений и данных, мультисайтовое аварийное восстановление, синхронную репликацию для нагрузок в среде AHV. Кроме того, минимально возможные потери данных обеспечивает их практически синхронная репликация со показателем RPO (целевой точки восстановления) около 20 секунд.

Сегодня, когда непрерывность бизнеса важна как никогда, наличие надежных политик и процедур восстановления не просто полезная опция, а необходимость. Однако у клиентов, которые хотят использовать их для критически важных приложений, практически нет выбора, кроме развёртывания специализированных, часто избыточных решений, требующих постоянного выделенного администрирования. Новые возможности Nutanix HCI и AHV помогают клиентам защитить критически важные приложения более простым способом и с меньшими затратами.

Новые возможности аварийного восстановления (Disaster Recovery, DR) включают в себя:

Мультисайтовое аварийное восстановление: Nutanix помогает быстро восстановить работу после одновременных сбоев двух или более ЦОД и при этом сохраняет доступность приложений и данных. Такие решения особенно востребованы в отраслях, которые обязаны работать непрерывно: финансы, здравоохранение, спасательные и аварийные службы. Nutanix DR широко использует автоматизацию, чтобы упростить развёртывание и оркестрацию аварийного восстановления. Службы поддержки могут настраивать политики для соблюдения нормативных требований и затем быстро восстанавливать работу приложений в случае сбоев или повреждений данных.

Быстрое аварийное восстановление: Nutanix поддерживает практически синхронную репликацию со временем RPO около 20 секунд. Трехкратное улучшение показателя достигнуто за счет собственной, лидирующей в отрасли технологии. Nutanix – единственный поставщик HCI, предлагающий такой уровень RPO.

Синхронная репликация данных для Nutanix AHV: Синхронная, или почти моментальная репликация данных между несколькими локациями теперь нативно поддерживается гипервизором Nutanix AHV. Поэтому клиенты могут использовать AHV для организации сервисов и наиболее важных нагрузок с высочайшим уровнем доступности, например таких как виртуальная рабочие места, базы данных и общая виртуализация серверов.

Оркестрация аварийного восстановления с Runbooks: Последняя версия предлагает большую гибкость и контроль процесса восстановления, позволяя точечно фокусировать усилия и ресурсы на целевых приложениях.

Все новые возможности аварийного восстановления включены в пакет Nutanix HCI и доступны на рынке. Больше информации о решениях Nutanix для обеспечения непрерывности и аварийного восстановления вы можете найти здесь.

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