Самый дорогой бренд у Amazon

8 июля 2020 г., 13:34

Аналитическая компания Kantar, входящая в группу WPP, представила традиционный рейтинг «BrandZ Топ-100 самых ценных мировых брендов» по итогам 2020 года.



Второй год подряд первое место в списке занимает компания Amazon, стоимость ее бренда составила 415,9 млрд долл.



На втором месте Apple, вот уже пятый год, ее бренд оценили на этот раз в 352,2 млрд долл.



Третью строчку занимает Microsoft с 326,5 млрд долл. Последний раз в лидерах компания была в 2006 г.



Четвертое место у Google, которая также несколько лет возглавляла список. На этот раз у нее 323,6 млрд долл.



Стоит отметить, что в этом году достаточно высоко оказались бренды китайских хайтек-компаний - Alibaba и Tencent.



В Тор20 также вошли FaceBook, IBM и SAP.

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