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Softprom становится дистрибьютором платформы управления безопасностью Siemplify

8 июля 2020 г., 12:25
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Softprom становится дистрибьютором платформы управления безопасностью Siemplify

Компания Softprom объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с Siemplify, разработчиком платформы для управления системами кибербезопасности, в соответствии с которым займется продвижением решений этого вендора в странах Европы и СНГ.

Платформа Siemplify – это интуитивно понятный инструмент, позволяющий группам безопасности управлять своими операциями от начала до конца, быстро и точно реагировать на киберугрозы и становиться лучше во взаимодействии с аналитиками. Она сочетает в себе SOAR (Security Orchestration, Automation and Response – управление, автоматизация и реагирование на безопасность) и комплексное управление операциями безопасности, для повышения эффективности работы аналитиков, инженеров по безопасности и информировании руководителей SOC. Команды безопасности используют Siemplify для уменьшения перегрузки предупреждениями, создания автоматизированных процессов, которые сокращают время реакции, а также для измерения и улучшения производительности SOC.

Основываясь на многолетнем опыте работы и обучении десятков военных и гражданских SOC по всему миру, компания создала полную платформу операций безопасности, которая удовлетворяет самый широкий набор потребностей SecOps. Благодаря встроенному управлению задачами, расследованию, кризисному управлению, совместной работе, отслеживанию KPI и обширной библиотеке знаний.


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