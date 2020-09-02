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Новый метод многослойной печати превратит любую бумагу в планшет

2 сентября 2020 г., 17:25
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Новый метод многослойной печати превратит любую бумагу в планшет

Инженеры из Университета Пердью (штат Индиана) разработали несложную технологию печати, которая превращает любую бумагу или картон в клавиатуру, сенсорную панель или в другой удобный интерфейс с компьютером. В качестве демонстрации, простой лист бумаги был преобразован в панель управления музыкальными проигрывателем, позволяющую выбирать песню и настраивать громкость её воспроизведения.

Материал о новом печатном процессе опубликован в августовском выпуске журнала Nano Energy.

По словам одного из участников проекта, Рамзеса Мартинеса (Ramses Martinez), доцента Школы промышленных технологий Пердью и Школы биомедицинских технологий Инженерного колледжа Пердью, им впервые в мире удалось продемонстрировать бумажное электронное устройство с автономным питанием.

«Мы разработали способ сделать бумагу влаго-, масло- и пылеотталкивающей, покрывая её высокофторированными молекулами. Это омнифобное покрытие позволяет нам печатать на бумаге несколько слоев схем так, что чернила с одного слоя не проступают в соседний», — рассказал Мартинес.

Эта инновация упрощает изготовление вертикальных датчиков давления, которые не нуждаются во внешнем питании, так как получают энергию от контакта с пользователем.

Совместимость этой технологии с существующими процессами крупнотиражной печати открывает возможность быстро наделить обычную картонную и бумажную упаковку разнообразными «умными» функциями или сделать элементом интерактивного интерфейса с электронными гаджетами.


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