Представлены процессоры Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe

3 сентября 2020 г., 9:25

0

Tweet





Компания Intel на специальном онлайн-мероприятии представила двух- и четырехядерные процессоры Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe, которые нацелены на тонкие и легкие ноутбуки. Ранее эти продукты были известны под кодовым именем Tiger Lake.



Как уверяет производитель, новые чипы позволяют создавать контент до 2,7 раз быстрее, предлагают до 20% большую продуктивность при решении реальных офисных задач и повышают производительность более чем в два раза в играх при одновременном стриминге по сравнению с конкурирующими моделями.



Отмечается, что более 150 моделей ноутбуков на базе процессоров Intel Core 11-го поколения будут представлены ведущими производителями, включая Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung.



Intel в очередной раз объявила новую эру мобильной производительности. Компания представила новое поколение процессоров для мобильных ПК и рассказала об эволюции взаимодействия со своей обширной партнерской экосистемой, которая является движущей силой развития индустрии мобильных решений.



Подчеркивается, что созданные с использованием технологии производства 10 нм Intel SuperFin, процессоры Intel Core 11-го поколения демонстрируют высокую энергоэффективность без ущерба для производительности и скорости отклика, работая на значительно более высоких частотах по сравнению с предыдущими поколениями процессоров Intel.



Кроме того, Intel представила новый бренд Intel Evo для ноутбуков, соответствующих ключевым показателям и второй редакции спецификаций программы Project Athena. Ноутбуки, отмеченные бейджем Intel Evo, созданы на базе процессоров Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe и верифицированы, как лучшие мобильные системы на основе технологий Intel для решения задач пользователя. В этом году запланирован выпуск более 20 устройств под брендом Intel Evo.



Специализированная методология тестирования устройств, разработанная Intel, основана на последовательном измерении производительности и времени работы от аккумулятора в реальных условиях и позволяет оценить, как ноутбук будет вести себя в реальной жизни. Бренд Intel Evo и обозначающий его бейдж присваивается только мобильным системам, которые соответствуют требованиям спецификаций Project Athena и показателям KEI или же превосходят их, включая:

равномерную отзывчивость при работе от аккумулятора;

выход из режима сна менее, чем за 1 секунду;

9 или более часов автономной работы систем с дисплеями FHD в реальных условиях;

до 4 часов работы систем с дисплеями FHD после менее чем 30 минут быстрой зарядки.

Также отмечается, что ноутбуки под брендом Intel Evo предлагают лучшие в своем классе коммуникационные возможности благодаря встроенной поддержке универсального проводного подключения Thunderbolt 4, беспроводному адаптеру Intel Wi-Fi 6 (Gig+), а также камере, аудио-системе и дисплею премиального уровня.



Компания уверяет, что Intel Core 11-го поколения с графической подсистемой Intel Iris Xe — это самая амбициозная однокристальная микросхема Intel, которая демонстрирует не только новый уровень производительности мобильных систем, но и лучшие показатели для ноутбуков на базе процессоров Intel U-серии в играх, творчестве, развлечениях и при совместной работе.



Процессоры 11-го поколения предоставляют улучшенную функциональность для совместной работы, основанный на иммерсионных и персонализированных возможностях ИИ. Элегантный тонкий ноутбук предлагает улучшенный звук с функцией снижения загрузки процессора для подавления фонового шума через Intel Gaussian и Neural Accelerator 2.0 (Intel GNA), возможности интеллектуального размытия фона, способность демонстрировать видео сверхвысокой четкости, новейшими функциями декодирования видеопотока, а также встроенным беспроводным адаптером Intel Wi-Fi 6 (Gig+) — лучшим в своем классе решением для видеоконференций.



По заявлению Intel, теперь ноутбуки с Intel Core 11-го поколения показывают производительность при выполнении ежедневных офисных задач более чем на 20% выше, чем у конкурирующих продуктов. Интерфейс Thunderbolt 4 позволяет подключать док-станции, включающие до четырех портов Thunderbolt для быстрой зарядки и одновременного подключения мониторов, внешних накопителей, видеокарт, а также любого другого USB-устройства.



Обеспечивается до 2,7 раз более быстрое редактирование фотографий и вдвое более быстрая обработка видео в реальных условиях по сравнению с конкурирующими продуктами. Поддержка мониторов уровня 8K 12b HDR и до четырех дисплеев 4K HDR одновременно.



Процессоры Intel Core 11-го поколения — единственные на текущий момент чипы с аппаратной поддержкой технологии Dolby Vision, которая позволяет транслировать иммерсионный контент и улучшает энергоэффективность на уровне системы примерно на 20% по сравнению с предыдущим поколением процессоров, что дает возможность дополнительно посмотреть более часа потокового видео от батареи.



Удвоенная, по сравнению с предыдущим поколением процессоров, производительность встроенного графического адаптера Intel впервые дает возможность играть с ним в Borderlands 3, Far Cry New Dawn, Hitman 2 и другие популярные игры.

На Architecture Day 2020 Intel раскрыла детали микроархитектуры вычислительного ядра Willow Cove и масштабируемой графической архитектуры Intel Xe, созданных с использованием технологии производства Intel SuperFin, которая расширяет границы диапазона частот до 4,8 ГГц и повышает энергоэффективность, поддерживая специализированные вычислительные движки, ускорители и оптимизацию программного обеспечения на одном кристалле.



Сообщается, что новая интегрированная графическая подсистема Intel Iris Xe превосходит 90% дискретных видеокарт для ноутбуков в своем сегменте, обеспечивая до 96 EU и до 16 Мб кэш-памяти третьего уровня на SoC.



Впервые набор инструкций для нейросетевого логического вывода используется на встроенной видеокарте с Intel DL Boost: DP4a. Кроме того, впервые поддерживаются данные типа INT8, позволяющие до 5 раз увеличить производительность ИИ.



Стоит также добавить усиленную аппаратную безопасность со встроенными механизмами Intel Control Flow Enforcement Technology (CET) и Intel Total Memory Encryption (TME). И то, что это первый массовый однокристальный клиент с подключенным к процессору интерфейсом PCIe Gen 4, поддерживающий до четырех полос. Плюс к этому встроенная поддержка высокопроизводительного кодека AV1, который обеспечивает энергоэффективную поддержку 4K даже в условиях ограниченной пропускной способности.



Процессоры выпускаются в рабочем диапазоне от 7 до 28 Вт в восьми конфигурациях с двумя вариантами корпуса и турбо-частот до 4,8 ГГц.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации