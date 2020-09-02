 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 35 (1230)

23.08 - 30.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Квартальные итоги Zoom оказались выше, чем выручка за весь прошлый год

2 сентября 2020 г., 16:45

Квартальные итоги Zoom оказались выше, чем выручка за весь прошлый год

Компания Zoom Video Communications представила итоги второго квартала.

Сообщается, что квартальная выручка достигла 663,5 млн долл, зафиксирован рост за год на 355%. Итоги за квартал оказались выше, чем за весь 2019 год.

Чистая прибыль за год выросла почти в 35 раз - с 5,5 млн долл. до 186 млн долл. Это оказалось почти вдвое выше, чем прогнозировали аналитики.

Число активных пользователей Zoom, использующих сервис хотя бы раз в месяц выросло на 4700%  годовом сравнении. У сервиса в числе зарегистрированных уже более 370 тыс. организаций — во втором квартале 2019 г. было чуть менее 80 тыс.

На волне этой информации котировки акций выросли с 307 долл. до 457,69 долл. В январе этот показатель был на уровне 62-70 долл.

Капитализация компании достигла 129,12 млрд долл. Это почти в два раза больше, чем у IBM  (109,90 млрд долл.) или, скажем, Citigroup (106,59 млрд долл.).


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  