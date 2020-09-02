Квартальные итоги Zoom оказались выше, чем выручка за весь прошлый год

2 сентября 2020 г., 16:45

Компания Zoom Video Communications представила итоги второго квартала.



Сообщается, что квартальная выручка достигла 663,5 млн долл, зафиксирован рост за год на 355%. Итоги за квартал оказались выше, чем за весь 2019 год.



Чистая прибыль за год выросла почти в 35 раз - с 5,5 млн долл. до 186 млн долл. Это оказалось почти вдвое выше, чем прогнозировали аналитики.



Число активных пользователей Zoom, использующих сервис хотя бы раз в месяц выросло на 4700% годовом сравнении. У сервиса в числе зарегистрированных уже более 370 тыс. организаций — во втором квартале 2019 г. было чуть менее 80 тыс.



На волне этой информации котировки акций выросли с 307 долл. до 457,69 долл. В январе этот показатель был на уровне 62-70 долл.



Капитализация компании достигла 129,12 млрд долл. Это почти в два раза больше, чем у IBM (109,90 млрд долл.) или, скажем, Citigroup (106,59 млрд долл.).

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