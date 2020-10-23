Новые нейронные фильтры Adobe Photoshop ускоряются GPU NVIDIA

23 октября 2020 г., 13:19

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На конференции Adobe MAX были продемонстрированы инструменты на базе искусственного интеллекта, работающие на базе графических процессоров NVIDIA RTX.

Меня это объявление привлекло, в первую очередь, благодаря сопровождающей его иллюстрации. Да вы и сами можете убедиться в том, насколько естественными выглядят модификации изображения, выполненные с помощью нейронных фильтров. Сейчас они работают в течение считанных секунд. А если бы выполнялись вручную, на подобные изменения ушли бы часы утомительной работы. Так что искусственный интеллект наделяет художников прежде невиданными возможностями.



Одним из результатов сотрудничества Adobe и NVIDIA стал, в том числе, и новый фильтр Smart Portrait Filter, который основан на технологии NVIDIA StyleGAN2. В нем реализовано аппаратное ускорение GPU NVIDIA RTX.





С помощью инструмента Smart Portrait в Photoshop художники могут легко экспериментировать с характеристиками лица, например, менять направление взгляда и угол освещения, простым перетаскиванием ползунка. Такие типы сложных корректировок обычно требуют выполнения множества действий вручную. Новый инструмент Smart Portrait использует искусственный интеллект, работающий на основе на глубокой нейросети, разработанной NVIDIA Research и обученной на многочисленных портретных изображениях, Причем результат готов за секунды.







Художники, таким образом, получают большую гибкость в работе с изображениями еще долгое время после окончания фотосессии. И они сохраняют полный контроль над своей работой в безопасном рабочем процессе, в то время как эффекты естественным образом добавляются в исходное изображение.







Видеоредакторы, работающие в Adobe Premiere Pro, также получают преимущества от графических процессоров NVIDIA RTX, так как практически все декодирование с ускорением GPU выгружается в выделенную видеопамять, что обеспечивает более плавное воспроизведение видео при просмотре отснятого материала, особенно при сверхвысоком разрешении и многопоточности. Расширенные функции на базе искусственного интеллекта, такие как Scene Edit Detection и Auto Reframe, автоматизируют ручные задачи, ускоряя финальный экспорт и экономя редакторам драгоценное время.







Впервые в Adobe Premiere Elements добавлено GPU-ускорение для мгновенного воспроизведения популярных видеоэффектов, таких, как добавление бликов, оверлея, обрезка видео для общего воспроизведения в реальном времени. И все это без предварительного рендеринга, что значительно ускоряет процесс редактирования.





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