Honor представила ноутбуки и планшеты

25 мая 2020 г., 10:35

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Бренд Honor на специальной онлайн-конференции в Китае представил серию новых устройств не из смартфонной категории.



В частности анонсирована модель ноутбука Honor MagicBook Pro с диагональю экрана 16,1 дюйма. Как отмечается, благодаря рамкам шириной всего 4,9 мм экран занимает 90% площади поверхности крышки, что обеспечивает повышенный комфорт при работе и просмотре визуального контента. Ноутбуки Honor MagicBook Pro оснащены процессорами Intel Core i7-10510U 10-го поколения и видеокартами NVIDIA GeForce MX350 для быстроты и плавности обработки сложной графики. Усовершенствованная функция многоэкранного подключения значительно повышает продуктивность при работе с несколькими устройствами одновременно. Стоимость Honor MagicBook Pro в модификации i5/16 ГБ/512 ГБ SSD/MX350 составит 5999 юаней, а в комплектации i7/16 ГБ/512 ГБ SSD/MX350 — 6699 юаней.

Honor также представила планшет Honor ViewPad 6, который построен на базе мобильного 5G процессора Kirin 985 и поддерживающий подключение к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi 6+. Устройство получило яркий 2K экран FullView с интеллектуальной функцией разделения, а также качественную стереосистему. Планшет совместим с электронным пером Honor Magic-Pencil. Продажи планшетов на международных рынках начнутся в июне 2020 г.





Помимо ноутбуков и планшетов на презентации была представлена серия умных экранов Honor Vision X1, получивших функцию декодирования и дисплей 8K, технологии Motion Estimate и Motion Compensation, а также 4 динамика по 10 Вт. Экраны Honor Vision X1 выполняют функции Смарт-ТВ, обеспечивая яркое, чёткое и реалистичное изображения с высоким качеством воспроизведения звука. Для повышения комфорта повседневной жизни пользователей экраны получили функцию голосового помощника и возможность управления с других устройств Honor. Серия Honor Vision X1 доступна в вариантах с экранами 65 и 55 дюймов стоимостью 3299 юаней и 2299 юаней соответственно.

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