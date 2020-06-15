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Microsoft оповестила об атаках криптомайнеров на Kubeflow

15 июня 2020 г., 14:05
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Microsoft оповестила об атаках криптомайнеров на Kubeflow

Корпорация Microsoft предупредила об атаках на Kubeflow, инструментарий машинного обучения для Kubernetes, цель которых заключается в установке программы XMRIG, использующей ресурсы процессоров захваченных узлов для добычи криптовалюты Monero.

Впервые обнаруженые в апреле, такие атаки производятся через шлюз Istio ingress на границе кластерной сети, и представляют опасность для тех узлов Kubernetes, где для удобства работы пользователями изменены исходные настройки безопасности, по умолчанию блокирующие доступ к панели управления из Интернета.

В сообщении блога, опубликованном в прошлую среду, Ёсси Вайцман (Yossi Weizman) инженер по программной безопасности в Azure Security Center, объяснил: «Открывая сервис Интернету, пользователи могут получить прямой доступ к панели инструментов. Однако это действие небезопасно, так как позволяет любому выполнять операции в Kubeflow, включая развертывание новых контейнеров в кластере».

Для того, чтобы проверить, что информационная панель недоступна из Интернета, Вейцман рекомендует воспользоваться командой kubectl get service istio-ingressgateway -n istio-system. Она позволяет убедиться, что сервис Istio ingress не является балансировщиком нагрузок с публичным IP-адресом.

По мере того как кластеры Kubernetes становятся больше и мощнее, увеличивается их привлекательность для атак такого типа. По мнению экспертов безопасности, организации должны предпринимать конкретные шаги для обеспечения защиты своих контейнеров и ресурсов Kubernetes на этапах сборки, развёртывания и выполнения.

В частности, им следует использовать частные доверенные реестры, образы ПО из белого списка и принимать другие меры предосторожности для проверки ресурсов, из которых разрешена загрузка для пользователей/кластеров.


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