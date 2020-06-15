Обновленный Asus ZenBook 13 стал еще легче и проработает до 22 часов на одном заряде

15 июня 2020 г., 13:35

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Компания Asus представила ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) – с диагональю экрана 13,3 дюйма и 14 дюймов соответственно.



Новые модели, как отмечается, стали еще легче и тоньше, чем устройства предыдущего поколения. Вес ZenBook 13 составляет 1,07 кг.



Подчеркивается, что при минимальной толщине корпуса (всего 13,9 мм для обеих моделей) в ноутбуках ZenBook 13 и ZenBook 14 реализован полный набор портов ввода/вывода, включая полноразмерные разъемы HDMI и USB Type-A, а также USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 и слот для карты памяти microSD. По заявлению производителя - это самые тонкие в мире модели с 13,3- и 14-дюймовыми экранами, которые могут предложить настолько широкий выбор разъемов для подключения самых разных периферийных устройств.

Благодаря минимальной ширине рамки дисплея NanoEdge относительная площадь экрана составляет 90%, а опциональная функция ультраэкономичного энергопотребления дисплея (1 Вт) позволяет значительно продлить время автономной работы ноутбука. В новых моделях предусмотрено все для комфорта пользователя: цифровой блок Asus NumberPad 2.0, встроенный в тачпад, аккумулятор, способный обеспечить до 22 часов автономной работы, клавиатура во всю ширину корпуса, поворотное крепление ErgoLift и инфракрасная камера с функцией распознавания лиц.



В основе аппаратной комплектации новых моделей ZenBook 13 и ZenBook 14 – новейший процессор Intel Core 10 поколения и до 32 ГБ оперативной памяти. Этого более чем достаточно для продуктивной многозадачной работы и развлечений. Спецификацию дополняют твердотельный накопитель емкостью до 2 ТБ с высокоскоростным интерфейсом PCIe 3.0 x4 и новейший модуль WiFi 6 (802.11ax), поэтому превосходная производительность гарантирована.



Также производитель обращает внимание, что оба порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 совместимы с технологией быстрой зарядки, позволяют подключить к ноутбуку до двух внешних мониторов с разрешением 4K UHD и передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с.



Ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14 поддерживают новую функцию Asus USB-C Easy Charge, позволяющую проводить зарядку от обычных зарядных устройств с разъемом USB-C. Эта функция помогает очень быстро зарядить ноутбук с помощью любого зарядного устройства с разъемом USB-C и сертификацией Power Delivery, например, используя сетевой адаптер мощностью 65 Вт, входящий в комплектацию ноутбука, а когда его нет под рукой, пополнить процент зарядки можно с помощью обычного портативного зарядного устройства или даже от портативного аккумулятора.



Для максимально удобного и точного набора текста клавиатура занимает всю ширину корпуса. С правой стороны расположен дополнительный набор функциональных клавиш. Поворотное крепление ErgoLift при открывании крышки приподнимает клавиатуру под оптимальным для набора текста углом. Такая конструкция также создает дополнительное пространство под нижней панелью ноутбука, способствующее его охлаждению.



Встроенная в верхнюю часть рамки инфракрасная камера позволяет авторизоваться в системе с помощью функции распознавания лиц Windows Hello. Эта камера работает даже в условиях слабой освещенности, избавляя от необходимости каждый раз вводить пароль.



Модуль беспроводной связи новейшего стандарта WiFi 6 (802.11ax) предлагает многократное увеличение скорости по сравнению с предыдущим поколением, пропускная способность сети при этом увеличена до 4 раз, а латентность сигнала снижена до 75%.



По заявлению Asus, ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14 поступят в продажу уже в июле 2020 года.

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