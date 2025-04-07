Майбутнє NAS набуває нових обрисів

7 апреля 2025 г., 17:09

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Аналітики пишуть про зростаючу популярність рішень NAS. За прогнозами Fortune Business Insights, протягом наступних 7 років глобальний ринок NAS майже потроїться - до 130 мільярдів доларів.

NAS-системи забезпечують мережевий доступ до даних для користувачів Linux і Windows, підтримуючи файлові протоколи NFS та SMB у традиційному використанні - для зберігання великих обсягів даних.

Поява в мережевих сховищах флеш-накопичувачів змінює звички. Здешевлення NVMe SSD нижче рівня SATA SSD тільки прискорює цей процес. Хоча файлові протоколи мають вищі затримки, ніж блокові, швидший доступ до даних компенсує недолік. Тепер запуск вимогливих додатків на NAS-системах, що раніше здавався проблематичним, стає можливим. NVMe NAS годяться на роль сховищ для віртуалізації серверних робочих навантажень, платформ для швидкісного резервного копіювання, рішень для обробки медійного контенту.

Ринок пропонує широкий вибір дорогих високопродуктивних NVMe-систем у якості основних масивів даних: Dell EMC PowerMax, (HPE) Primera, NetApp AFF A400, Pure Storage FlashArray//X, IBM FlashSystem 9200. Є спеціалізовані NVMe-пристрої, наприклад Quantum DXi серії T або StarWind Backup Appliance, призначені для резервного копіювання.

Окрім готових рішень є пропозиція програмно-визначених NAS, комерційних та з відкритим кодом. Вони дозволяють розгортати NVMe-сховища на стандартному серверному обладнанні, приваблюючи користувачів нижчими витратами у порівнянні з апаратними рішеннями, гнучкістю в налаштуванні та виборі компонентів для досягнення необхідної продуктивності.

За відносно простого розгортання та налаштування рішень NAS, внесок NVMe відкриває нові перспективи для розвитку IT-інфраструктури, підвищуючи швидкість доступу та ефективність використання ресурсів.

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