 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ГУР хакнув ворожий «Мінтранспорту» та отримав докази погіршення стану цивільної авіації рф

1 декабря 2023 г., 16:25
0 
 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що внаслідок успішної спеціальної операції у кіберпросторі вдалось здобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту рф – «фєдєрального аґєнтства воздушного транспорта» («росавіація»). Вказане відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації.

Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних – перелік щодобових звітів «росавіацїї» у масштабах всієї рф за понад півторарічний період. Їхній аналіз свідчить – сфера цивільної авіації росії перебуває на межі колапсу.

Так, за перші 9 місяців 2023 року у рф задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року було зафіксовано 50 таких інцидентів.

Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

Держава-агресор росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише близько 10% з них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий «сервіс» прогнали вже майже 70% авіапарку.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого «авіаканібалізму» на росії, коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою наявних даних до середини 2023 року у рф пустили на «донорство» понад 35% повітряних суден.

Ще у вересні 2022 року «Міжнародна організація цивільної авіації» (ICAO) позначила росію червоним кольором, разом з Ліберією та Бутаном, що свідчить про вкрай високий ризик для безпеки польотів.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  