ГУР хакнув ворожий «Мінтранспорту» та отримав докази погіршення стану цивільної авіації рф

1 декабря 2023 г., 16:25

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що внаслідок успішної спеціальної операції у кіберпросторі вдалось здобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту рф – «фєдєрального аґєнтства воздушного транспорта» («росавіація»). Вказане відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації.

Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних – перелік щодобових звітів «росавіацїї» у масштабах всієї рф за понад півторарічний період. Їхній аналіз свідчить – сфера цивільної авіації росії перебуває на межі колапсу.

Так, за перші 9 місяців 2023 року у рф задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року було зафіксовано 50 таких інцидентів.

Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

Держава-агресор росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише близько 10% з них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий «сервіс» прогнали вже майже 70% авіапарку.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого «авіаканібалізму» на росії, коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою наявних даних до середини 2023 року у рф пустили на «донорство» понад 35% повітряних суден.

Ще у вересні 2022 року «Міжнародна організація цивільної авіації» (ICAO) позначила росію червоним кольором, разом з Ліберією та Бутаном, що свідчить про вкрай високий ризик для безпеки польотів.

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