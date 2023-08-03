Lenovo презентувала нову стратегію розвитку комерційного бізнесу

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Українське представництво Lenovo провело пресконференцію, присвячену представленню оновленої лінійки бізнес-ноутбуків сімейства ThinkPad, де також познайомило з новим підходом щодо роботи з комерційними замовниками.

Свою доповідь Микола Антонюк, керівник напряму комерційних пристроїв Lenovo в Україні, розпочав зі знайомства зі станом бізнесу виробника. Зараз компанія працює на ринках 180 країн, її штат налічує 77 тис. співробітників, виробництво розміщено на більш ніж 30 майданчиках, а в усьому світі є 18 центрів розробки. Lenovo входить до списку Fortune Global 500, де займає 17 місце з річним оборотом 62 млрд дол. А її збут розподілений приблизно рівномірно між ключовими регіонами, так на EMEA припадає 25%, а на американський континент – 34%.

Микола Антонюк: “Нова стратегія Lenovo 360 викликала інтерес як у партнерів, так й у великих замовників”

Внутрішня структура Lenovo передбачає поділ на три бізнес-підрозділи: IDG, ISG та SSG, кожне з яких фокусується на певних рішеннях, включаючи персональні комп'ютери, сервери та хмарні сервіси. Однак навесні цього року було прийнято нову стратегію Lenovo 360, яка передбачає можливість обслуговування партнерів через «єдине вікно». Як зізнався Микола Антонюк, наразі триває внутрішня перебудова роботи менеджменту відповідно до цієї стратегії, але вже перші пов'язані з цією ініціативою кроки показали інтерес, що зростає, до неї і партнерів, і великих замовників.

Микола Антонюк познайомив з новими ноутбуками ThinkPad X1 Carbon Gen 11, ThinkPad X1 Yoga Gen 8, ThinkBook 16p Gen 4 та ThinkPad T14s Gen 4. Представлена модель ThinkBook стала першим ноутбуком серії, оснащеним модульними аксесуарами Magic Bay. Новинки ThinkPad оснащено OLED-дисплеями формату 16:10 і покращеною системою охолодження, а з попередниками їх об’єднує традиційний дизайн та надійний комплекс засобів захисту інформації. Преміальні новинки ThinkPad X1 Carbon Gen 11 та ThinkPad X1 Yoga Gen 8 вже доступні у продажі в Україні.

Всі три моделі лінійки ThinkPad в максимальних конфігураціях оснащені 14-ядерними процесорами Intel Core i7-1370P та інтегрованою відеокартою Intel Iris Xe Graphics. Ефективну роботу в умовах багатозадачності підтримує оперативна пам'ять місткістю до 64 ГБ та SSD-накопичувач об'ємом до 2 ТБ. Новинки мають легкий та міцний корпус: вага ThinkPad T14s Gen 4 становить від 1,25 кг, ThinkPad X1 Yoga Gen 8 — 1,38 кг, а ThinkPad X1 Carbon Gen 11 — лише 1,12 кг.

Прохолодний на дотик алюміній робить корпус ThinkPad X1 Yoga Gen 8 стильним і забезпечує приємні тактильні відчуття. Ультрабук розкривається на 360 градусів, тож його можна використовувати в кількох зручних положеннях: як звичний ноутбук, а також у режимах «планшет», «стенд» і «тент». Пристрій створено для високих навантажень, як-от тривимірний рендеринг, редагування багатошарових зображень і монтування відео. Для зручної взаємодії з сенсорним інтерфейсом в комплекті передбачено стилус Lenovo Integrated Pen.

Ноутбук ThinkPad T14s Gen 4 готовий до стабільного виконання різноманітних завдань, як-от тривалі бізнес-конференції в режимі онлайн, робота з «важкими» офісними програмами, і все це за найекстремальніших умов експлуатації. Модель нового покоління надійде в продаж в Україні найближчим часом.

Всі оновлені моделі підтримують технологію Rapid Charge, що дає змогу поповнити запас батареї з 0 до 80% за 60 хвилин. Зазначено, що з допомогою живлення від акумулятора можна працювати до 14 годин.

Нові покоління ThinkPad обладнано покращеними екранами: це 14-дюймові OLED дисплеї з роздільною здатністю 2,8K (2880x1800) у ThinkPad X1 Carbon 11-го покоління та ThinkPad T14s 4-го покоління, WQUXGA (3840x2400) — у ThinkPad X1 Yoga 8-го покоління в максимальних конфігураціях. Технологія DisplayHDR True Black 500 в деяких моделях ThinkPad забезпечує глибші рівні чорного та розширює динамічний діапазон кольорів. Про зір користувачів дбає технологія зниження випромінювання синього світла, підтверджена сертифікацією Eyesafe.

Як і раніше, вебкамера Full HD з вбудованим промисловим процесором (MIPI) та шторка конфіденційності Privacy Shutter розміщуються у комунікаційній панелі. Чіткий звук забезпечують 4 мікрофони з діапазоном охоплення у 360 градусів з системою шумопридушення на основі ШІ та технології Dolby Voice.

З технологією Intel Unison зручно працювати з кількома пристроями одночасно — додаток дозволяє під'єднати до ноутбука смартфон на базі Android або iOS по бездротовому зв'язку.

Нові моделі ThinkPad захищенні завдяки комплексному пакету корпоративних систем безпеки ThinkShield. Зокрема в пристроях передбачено криптографічне шифрування даних за допомогою модуля Trusted Platform (TPM), а також додатковий захист, який включає розпізнавання обличчя власника і сканер відбитків пальців. Необхідну конфіденційність під час роботи з пристроями забезпечить смарттехнологія Privacy Guard, яка активізує захист екрана від підглядання через плече. Також всі три моделі пройшли випробування на стійкість за 26 процедурами стандарту Міністерства оборони США MIL-STD 810H.

Окрім пристроїв ThinkPad, на заході був представлений новий бізнес-ноутбук ThinkBook 16p Gen 4, спрямований на підприємців і користувачів творчих професій. Новинка отримала процесор Intel Core 13-го покоління до i9-серії, відеокарти Intel Iris Xe або NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії на 8 ГБ для відтворення плавного зображення. Стабільну роботу в режимі багатозадачності й швидке реагування системи забезпечує оперативна пам’ять DDR5 об’ємом від 16 до 32 ГБ, а для зберігання даних передбачено накопичувач SSD об’ємом до 1 ТБ.

На пресконференції було розгорнуто експозицію з новими ноутбуками Lenovo

В Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 встановлено дисплей діагоналлю 16 дюймів із роздільною здатністю 3.2К (3200×2000) на базі IPS-матриці з яскравістю 430 ніт в максимальній конфігурації. Екран із заводським калібруванням забезпечує 95% охоплення колірного простору DCI-P3.

Оновлений ThinkBook 16p Gen 4 забезпечує більш зручну спільну роботу під час відеоконференцій та мобільність завдяки рішенням Lenovo Magic Bay. Це модульні магнітні аксесуари, для встановлення яких у верхній частині дисплея передбачено магнітний рознім Pogo Pin. Також про комфортну роботу з пристроєм дбають камера Full HD, чотири динаміки Harman Kardon, спрямовані на користувача, та подвійні мікрофони з шумопоглинанням. За допомогою програмного забезпечення Lenovo View інтегрована Full HD-камера може працювати разом зі знімною вебкамерою Lenovo Magic Bay 4K і об’єднувати обидва відеопотоки в один. Така комбінація дозволяє автоматично відстежувати обличчя та розпізнавання фону, на якому програмне забезпечення може прибрати все зайве.

Новий пристрій ThinkBook має традиційно лаконічний дизайн: його сріблясто-сірий корпус виготовлений з анодованого алюмінію, що пройшов піскоструменеву обробку. Комфортну роботу при мінімальному чи відсутньому освітленні гарантує клавіатура з повнорозмірними клавішами та підсвічуванням, а також плавний скляний тачпад.

Підбиваючи підсумки знайомства з новинками, Микола Антонюк повідомив, що в планах Lenovo переведення своїх 15,6-дюймових ноутбуків на 16-дюймовий формфактор. З одного боку, це позитивно, тому що дозволить забезпечити користувачів дисплеями з більшою площею, а з іншого – локальний ринок поки що не готовий до такого переходу. Річ у тому, що досі в тендерах вказують 15,6-дюймовий формфактор, що йде в минуле.

Нові ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 доступні за ціною від 82 288 грн, а

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 — від 102 564 грн.

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