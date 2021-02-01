Выручка Microsoft по направлению кибербезопасности за год выросла на 40% до 10 млрд долл.

1 февраля 2021 г., 11:35

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Компания Microsoft представила отчет с результатами за последние 12 месяцев по направлению кибербезопасности.



Как отмечается, выручка компании по таким направлениям бизнеса, как обеспечение безопасности, соответствие нормативным требованиям, защита идентификационных данных, управление доступом превысила 10 миллиардов долларов.



Сообщается, что на сегодняшний день Microsoft помогает защитить более 400 тыс. клиентов в 120 странах. При этом 90 компаний из списка Fortune 100 используют четыре и более решений Microsoft в области безопасности.



Почти шесть миллиардов вредоносных угроз в 2020 году были заблокированы с помощью Microsoft Defender. Теперь решение также обеспечивает защиту iOS, Android, macOS и Linux.



Ежедневно в общей сложности обрабатывается более восьми триллионов сигналов, получаемых с различных платформ и сервисов Microsoft, о потенциальных угрозах.



Количество клиентов, использующих платформу Azure Sentinel, увеличилось более чем на 9000 за год. Решение помогает обеспечить защиту рабочих процессов в облаке, в том числе на платформах AWS и Google Cloud Platform.



Azure Active Directory, решение для идентификации в облаке, обеспечивает безопасный и беспрепятственный доступ для 425 миллионов пользователей.



Также сообщается, что компания выплатила 13,7 млн долл. в виде награды за поиск уязвимостей 327 исследователям из более чем 55 стран.



Microsoft Intelligent Security Association – сообщество, включающее более 175 компаний-партнеров, – в 2020 году реализовало более 250 интеграций с продуктами и услугами Microsoft.



Подчеркивается, что сервисы Microsoft обеспечивают защиту по всем основным аспектам безопасности: от управления идентификационными данными и доступом, безопасности конечных точек, электронной почты и приложений до предотвращения утечек данных и обеспечения безопасности облака.

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