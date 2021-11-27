Компании ориентируются на мультиоблачный подход

27 ноября 2021 г., 18:05

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Облачные вычисления становятся центральной частью бизнес-операций, однако возникает риск привязки к поставщику. Здесь решением может быть гибридное облако.

Для достижения цифровой трансформации компании активно вкладывают средства в облачные вычисления. Однако очевидно, что передача критически важных рабочих нагрузок только одному облачному провайдеру сопряжена с определенным риском. Стремление его снизить постепенно приводит к преобладанию гибридных облачных архитектур. Такую тенденцию подтвердило новое исследование IBM.

Опросив 7200 руководителей из 28 отраслей и 47 стран, IBM обнаружила, что лишь 3% лиц, принимающих решения, используют в 2021 г. только одно частное или общедоступное облако по сравнению с 29% в 2019 г. В определенных отраслях, таких как электроника, производство или телекоммуникации, число даже падает до 1%.

С другой стороны, доля респондентов, которые используют сочетание нескольких частных и публичных облаков, выросла с 44% до 59%. Эта тенденция в дальнейшем может сделать гибридное облако и мультиоблачность самой популярной ИТ-архитектурой для предоставления облачных услуг, в то время как подход одного поставщика постепенно исчезает.

Исследование IBM показывает, что кризис в области здравоохранения ускорил цифровую трансформацию в 59% опрошенных организаций, при этом облачные вычисления находятся в центре инфраструктуры, необходимой для перспективных предприятий. Эта технология служила для достижения самых разных целей: от оцифровки существующих продуктов и услуг до улучшения качества обслуживания клиентов и снижения рисков безопасности.

Но по мере того, как компании начинают передавать ключевые процессы в облако, они сталкиваются с тем, что количество провайдеров облачных услуг ограничено. В частности, рынок разделен между горсткой крупных технологических игроков, при этом на долю пяти крупнейших поставщиков приходится 80% доли. Например, Amazon AWS владеет 41% рынка, а доля Microsoft Azure составляет почти 20%.

Крупные гипермасштабируемые облака обладают значительными преимуществами, но они также мотивируют привязку к поставщику, рассматриваемый компаниями как риск. Почти 69% респондентов считают, что привязка к поставщику является значительным препятствием для повышения эффективности бизнеса в большинстве областей их облачной среды.

Опасность передачи процессов на аутсорсинг небольшому количеству внешних компаний является еще более острой для организаций, выполняющих критические операции, например, банков. Это заставило экспертов предостерегать компании от использования единого облачного провайдера.

Чтобы избежать привязки к поставщику, необходимо ориентироваться на мультиоблака или гибридные облака. Но хотя исследование IBM показывает, что организации сейчас явно переходят на использование различных облачных провайдеров, этот процесс еще не достаточно гладкий.

Функциональная совместимость между поставщиками облачных услуг фактически все еще находится в стадии разработки, что может препятствовать операциям, выполняемыми несколькими поставщиками в рамках одного предприятия. Например, правила управления и соответствия могут варьироваться от одного поставщика к другому, как и стандарты безопасности, а это означает, что сложные облачные инфраструктуры могут создавать уязвимости, используемые киберпреступниками.

Показательно, что в таких секторах, как финансы, 80% респондентов назвали инструменты управления и соответствия, которые могут работать в нескольких облаках, важными для успеха цифровой инициативы. Еще 80% опрошенных руководителей заявили, что безопасность данных, встроенная в облачную архитектуру, является ключом к успешному цифровому проекту.

По мере роста внедрения облачных технологий проблема взаимодействия, вероятно, станет ключевым приоритетом для лиц, принимающих решения. Опрос IBM уже показал, что для большинства респондентов (79%) полная переносимость рабочих нагрузок без привязки к поставщику чрезвычайно важна для достижения целей цифровой трансформации.

Таким образом, общие и открытые стандарты для облачных провайдеров являются ключом к успеху стратегии мультиоблака или гибридного облака, так что становится возможным соединять системы независимо от базовой технологии.

По данным IBM, гибридное облако и мультиоблако - самые популярные ИТ-архитектуры для предоставления облачных услуг

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