Клиент не всегда прав (Не все деньги одинаково полезны)

9 апреля 2020 г., 14:30

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Фразу «клиент всегда прав» мусолят больше 100 лет – с тех пор как ее (будто бы) сказал основатель лондонского универмага Selfridges. Говоря современным языком, то был способ дифференцирования, обособления от конкурентов по торговле премиальными товарами. На избалованную публику работало.

Технологии продаж давно позволяют адресно обращаться к целевому потребителю и отделять потенциальных клиентов от халявщиков и мозгоедов. Лакейский по своей сути подход «чего изволите?» уступил место прагматичному отсеву. Бизнесу не нужен сбыт любой ценой. От денег не отказываются, но и на поводу не идут.

Могут возразить: маркетплейсу все равно, кто и что у него покупает. Продавцам незачем знать, что покупатель делает с товарами.

Не так в сервисной деятельности или заказном производстве (экономика помалу вся становится микросервисной). Кто любой ценой старается угодить каждому, подменяет качественное обслуживание количеством. Распыление, потеря фокуса и «своего клиента» могут быть незаметны на механически растущих рынках. Когда возможности сбыта упираются в естественные ограничения, бизнес заканчивается. Он не может содержать сам себя –конкуренты обнуляют его прибыльность, а кроме низкой цены других преимуществ у него нет и не было.

В конфликте между требованиями клиента и стратегическими ценностями владельцу бизнеса лучше выбирать ценности. Притяжение клиентов «по ценностям» крепче и долговечнее заманивания скидками и бонусными программами. Ценности могут быть самыми простыми: от постоянной готовности к детальному погружению в особенности каждой сделки до внутренней клятвы «буду делать хорошо и не буду плохо».

Всем угодить невозможно. Взвешенный отказ – достойная позиция мастерового человека, которому есть чем заняться. Как у старого маляра из «Мимино»: «Тогда сам подбирай колор и сам крась. А меня здесь нет»

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