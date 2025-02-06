Supermicro запускає виробництво рішень масштабу стійки NVIDIA Blackwell з NVIDIA HGX B200

6 февраля 2025 г., 16:35

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Компанія Supermicro оголосила про повну готовність до виробництва своїх комплексних блокових рішень для AI-центрів обробки даних, прискорених платформою NVIDIA Blackwell. Портфель будівельних блоків Supermicro забезпечує основні елементи інфраструктури, необхідні для масштабування рішень Blackwell з винятковим часом розгортання. Портфель охоплює широкий спектр систем із повітряним та рідинним охолодженням і кількома варіантами CPU. Вони мають теплову конструкцію, що підтримує традиційне повітряне охолодження, рідинно-рідинне (L2L) і рідинно-повітряне (L2A) охолодження. Крім того, повний набір програмного забезпечення для управління центром обробки даних, інтеграція на рівні стійки, включно з повною комутацією мережі та прокладенням кабелів, а також перевірку рішення L12 на рівні кластера можна надати «під ключ» із доставленням по всьому світу, професійною підтримкою та обслуговуванням.



«У цей трансформаційний момент AI, коли закони масштабування розсувають межі можливостей ЦОД, наші новітні рішення на базі NVIDIA Blackwell, розроблені в тісній співпраці з NVIDIA, забезпечують видатну обчислювальну потужність», - сказав Чарльз Лян (Charles Liang), президент і генеральний директор Supermicro. «Рішення Supermicro на базі NVIDIA Blackwell GPU в масштабованих блоках plug-and-play з передовим рідинним і повітряним охолодженням дають змогу клієнтам розгорнути інфраструктуру, що підтримує дедалі складніші робочі навантаження AI, зберігаючи при цьому виняткову ефективність. Це підтверджує наше прагнення надавати стійкі, передові рішення, які прискорюють інновації в галузі AI».



У 8-GPU системах NVIDIA HGX B200 від Supermicro використовуються технології рідинного і повітряного охолодження нового покоління. Нові холодні пластини та новий блок розподілу охолоджувальної рідини (CDU) потужністю 250 кВт більш ніж удвічі збільшують потужність охолодження порівняно з попереднім поколінням у тому ж формфакторі 4U. Доступні в конфігураціях 42U, 48U або 52U, стійкові конструкції з новими вертикальними колекторами розподілу охолоджувальної рідини (CDM) більше не займають цінні стійкові блоки. Це дає змогу встановлювати 8 систем із 64 GPU NVIDIA Blackwell у стійку 42U і до 12 систем із 96 GPU NVIDIA Blackwell у стійку 52U.



Нова 10U система NVIDIA HGX B200 з повітряним охолодженням має оновлений дизайн корпусу зі збільшеним тепловим запасом для розміщення восьми GPU Blackwell з TDP 1000 Вт. У стійку можна встановити і повністю інтегрувати до 4 нових 10U систем з повітряним охолодженням, що відповідає щільності попереднього покоління, забезпечуючи при цьому 15-кратну продуктивність обчислень і 3-кратну продуктивність навчання.



Нові системи SuperCluster використовують мережі NVIDIA Quantum-2 InfiniBand або NVIDIA Spectrum-X Ethernet у централізованій стійці, що дає змогу створити неблокований блок на 256 GPU у п'яти стійках або розширений блок на 768 GPU у дев'яти стійках. Ця архітектура, спеціально створена для систем NVIDIA HGX B200 із вбудованою підтримкою програмної платформи NVIDIA AI Enterprise для розроблення й розгортання наскрізних агентських конвеєрів AI виробничого рівня, у поєднанні з досвідом Supermicro у розгортанні найбільших у світі центрів оброблення даних із рідинним охолодженням забезпечує виняткову ефективність і час виходу на лінію для найамбітніших проєктів сучасних центрів оброблення даних AI.



Нову 4U систему NVIDIA HGX B200 8-GPU з рідинним охолодженням оснащено новими холодними пластинами та вдосконаленою конструкцією трубок, які ще більше підвищують ефективність і зручність обслуговування порівняно з попередником, який використовувався для 8-GPU системи NVIDIA HGX H100/H200. Доповнений новим блоком розподілу охолодження потужністю 250 кВт, що більш ніж удвічі перевищує потужність охолодження попереднього покоління, зберігаючи формфактор 4U, новий дизайн у масштабі стійки з новими вертикальними колекторами розподілу охолоджувальної рідини (CDM) забезпечує щільнішу архітектуру з гнучкими сценаріями конфігурації, що використовуються в різних середовищах центрів оброблення даних. Supermicro пропонує конфігурації стійок 42U, 48U або 52U для центрів обробки даних із рідинним охолодженням. Конфігурація 42U або 48U забезпечує встановлення 8 систем і 64-GPU в стійку, а масштабований блок на 256-GPU - у п'ять стійок. Конфігурація 52U дає змогу встановлювати 96-GPU в стійку і масштабувати 768-GPU в дев'ять стійок для розгортання найсучасніших центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Supermicro також пропонує варіант CDU в ряді для великих розгортань, а також рішення для стійок з рідинно-повітряним охолодженням, яке не вимагає використання води в приміщенні.



Системи Supermicro NVIDIA HGX B200 підтримують програмне забезпечення NVIDIA AI Enterprise для прискорення часу впровадження AI у виробництво. Мікросервіси NVIDIA NIM дають змогу організаціям отримати доступ до новітніх AI-моделей для швидкого, безпечного та надійного розгортання на прискореній інфраструктурі NVIDIA будь-де - у дата-центрах, хмарі або на робочих станціях.



Для традиційних центрів обробки даних також доступна нова 10U система NVIDIA B200 8-GPU з повітряним охолодженням і оновленим модульним лотком для розміщення графічних процесорів NVIDIA Blackwell у середовищі повітряного охолодження. Дизайн стійки з повітряним охолодженням повторює архітектуру попереднього покоління: чотири системи і 32 GPU в стійці 48U, забезпечуючи продуктивність NVIDIA Blackwell. Усі системи Supermicro NVIDIA HGX B200 оснащені співвідношенням GPU до мережевих карт 1:1, підтримують мережеві карти NVIDIA BlueField-3 SuperNIC або NVIDIA ConnectX-7 NIC для масштабування у високопродуктивній обчислювальній мережі.



Supermicro забезпечує підтримку систем, включених до програми NVIDIA-Certified Systems. Ця програма включає графічні процесори, CPU і високошвидкісні безпечні мережеві технології NVIDIA в системах від провідних партнерів NVIDIA, забезпечуючи конфігурації, перевірені на оптимальну продуктивність, надійність і масштабованість. Вибираючи систему з сертифікацією NVIDIA, підприємства можуть з упевненістю вибирати апаратні рішення для прискорених обчислень. NVIDIA сертифікувала системи Supermicro з графічними процесорами NVIDIA H100 і H200.



Рішення SuperCluster від Supermicro на базі системи NVIDIA GB200 NVL72 являє собою прорив в обчислювальній інфраструктурі AI, поєднуючи в собі наскрізну технологію рідинного охолодження від Supermicro. Система об'єднує 72 графічні процесори NVIDIA Blackwell і 36 CPU NVIDIA Grace в одній стійці, забезпечуючи екзафлопсні обчислювальні можливості завдяки найрозгалуженішій нині мережі NVIDIA NVLink, що досягає 130 ТБ/с при обміні даними між GPU.



Універсальність 48U рішення підтримує конфігурації охолодження «рідина-повітря» і «рідина-рідина», що дає змогу використовувати його в різних середовищах дата-центрів. Крім того, програмне забезпечення Supermicro SuperCloud Composer надає інструменти управління для моніторингу та оптимізації інфраструктури з рідинним охолодженням, забезпечуючи комплексне рішення від перевірки концепції до повномасштабного розгортання.



Зазначається, що від стадії доказу концепції (PoC) до повномасштабного розгортання, Supermicro виступає як комплексний постачальник рішень із глобальним масштабом виробництва, постачаючи всі необхідні компоненти, проєктування рішень на рівні ЦОД, технології рідинного охолодження, мережеві рішення, кабелі, ПЗ для управління, тестування й перевірку, а також послуги з установлення на місці. Власна екосистема рідинного охолодження пропонує комплексне рішення для терморегулювання, розроблене за індивідуальним замовленням, що містить оптимізовані холодні пластини для GPU, CPU і модулів пам'яті, а також різноманітні формфактори та місткості блоків розподілу охолоджувальної рідини, колектори, шланги, роз'єми, градирні та складне програмне забезпечення для моніторингу та управління. Маючи у своєму розпорядженні виробничі майданчики в Сан-Хосе, Європі та Азії, Supermicro пропонує виробничі потужності для виготовлення стійкових систем з рідинним охолодженням, забезпечуючи своєчасне постачання, зниження сукупної вартості володіння (TCO) і впливу на навколишнє середовище, а також незмінну якість.

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