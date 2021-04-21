Энергия радиоволн для питания носимых устройств

21 апреля 2021 г., 18:05

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Радиоволны, от микроволновых печей до соединений Wi-Fi, пронизывающие окружающую среду, являются не только потребляемой энергией, но и сами являются источниками энергии. Международная группа исследователей во главе с Хуанью «Ларри» Ченом (Huanyu "Larry" Cheng), профессором Дороти Квиггл (Dorothy Quiggle) по развитию карьеры из Департамента инженерных наук и механики штата Пенсильвания, разработала способ сбора энергии радиоволн для питания носимых устройств.

По словам Чена, нынешние источники энергии для носимых устройств мониторинга здоровья используются для питании сенсорных устройств, но у каждого из них есть свои недостатки. Например, солнечная энергия может собираться только при воздействии солнца. Трибоэлектрическое устройство с автономным питанием может собирать энергию только тогда, когда тело находится в движении.

«Мы не хотим заменять ни один из этих нынешних источников энергии, - сказал Чен. - Мы пытаемся обеспечить дополнительную постоянную энергию».

Исследователи разработали растягиваемую широкополосную дипольную антенную систему, способную передавать по беспроводной сети данные, полученные с датчиков мониторинга состояния здоровья. Система состоит из двух растягиваемых металлических антенн, интегрированных с проводящим графеновым материалом с металлическим покрытием. Широкополосная конструкция системы позволяет ей сохранять свои частотные функции даже при растяжении, изгибе и скручивании. Затем эту систему подключают к растягиваемой выпрямительной схеме, создавая выпрямленную антенну или «ректенну», способную преобразовывать энергию электромагнитных волн в электричество. Это электричество, которое можно использовать для питания беспроводных устройств или для зарядки устройств хранения энергии, таких как батареи и суперконденсаторы.

Эта ректенна может преобразовывать радио или электромагнитные волны из окружающей среды в энергию для питания сенсорных модулей на устройстве, которые отслеживают температуру, гидратацию и уровень кислорода в импульсном режиме. По сравнению с другими источниками, вырабатывается меньше энергии, но система может вырабатывать энергию непрерывно, что является значительным преимуществом, по словам Чена.

«Мы используем энергию, которая уже окружает нас – радиоволны есть везде и всегда, - сказал Чен. - Если мы не используем эту энергию из окружающей среды, она просто тратится впустую. Мы можем собрать эту энергию и сделать ее полезной».

Чен сказал, что эта технология является строительным блоком для него и его команды. Объединение ее с их новым устройством беспроводной передачи данных обеспечит критически важный компонент, который будет работать с существующими модулями датчиков команды.

«Нашими следующими шагами будет исследование миниатюрных версий этих схем и работа над повышением растяжимости выпрямителя, - сказал Чен. - Это платформа, на которой мы можем легко комбинировать и применять эту технологию с другими модулями, которые мы создали в прошлом. Она легко расширяется или адаптируется для других приложений, и мы планируем изучить эти возможности».

Международная группа исследователей во главе с Хуанью «Ларри» Ченом и проф. Дороти Квиггл разработала растягиваемую антенну и систему ректенна, которая собирает энергию радиоволн из окружающей среды для питания носимых устройств

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