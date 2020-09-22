Новые сервисы Oracle позволяют снизить риски безопасности клиентов облачных систем

22 сентября 2020 г., 12:55

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Oracle объявила о запуске облачных сервисов Cloud Guard и Maximum Security Zones. Благодаря Oracle Maximum Security Zones корпорация становится первым провайдером публичных облачных сервисов, который с самого начала работы клиента в облаке автоматически применяет основанные на лучших практиках политики безопасности. Это позволяет предотвратить ошибки при конфигурации и обеспечить безопасное развертывание рабочих нагрузок. Oracle Cloud Guard осуществляет непрерывный мониторинг конфигураций и действий для выявления и автоматического устранения угроз при выполнении повседневных операций во всех региональных ЦОДах Oracle Cloud. С этими новыми инструментами Oracle является единственным провайдером облачных сервисов, который без дополнительной платы предлагает своим клиентам панель управления состоянием облачной безопасности (Cloud Security Posture Management, CSPM), а также множество встроенных инструментов автоматического реагирования на угрозы для быстрого и эффективного снижения рисков.

Все больше компаний переносят критичные для бизнеса нагрузки в облако. Растущая популярность облаков привела к возникновению новых слепых зон безопасности. За последние два года они стали причиной более 200 утечек данных, из-за которых были скомпрометированы более 30 млрд. записей. По прогнозам Gartner, к 2025 г. 99% инцидентов безопасности в облаке будут происходить по вине клиентов. Сегодня от облачных пользователей и администраторов ожидают, что они понимают, как работают облачные сервисы, умеют правильно производить их настройку и осуществлять поддержку облачных сред. Организации, в которых произошла утечка данных из-за ошибок в конфигурации, понесли существенный ущерб вследствие потери репутации, затрат на восстановление данных и выплат штрафов. Oracle Maximum Security Zones и Oracle Cloud Guard воплощают десятилетия опыта по обеспечению корпоративной безопасности и интегрируют лучшие практики в публичное облако Oracle в автономном режиме. Они позволяют клиентам наращивать облачные активы безопасным образом с первого дня использования.

Сервис Oracle Cloud Guard уже доступен во всех коммерческих региональных ЦОДах компании. Он выполняет функции агрегатора журналов и событий и непосредственно интегрируется со всеми основными сервисами Oracle Cloud Infrastructure для вычислений, хранения информации и организации сети (Compute, Networking, Storage). Кроме того, он автоматически предоставляет компоненты для целеуказания, контроля параметров и реагирования.

Oracle Maximum Security Zones позволяет использовать средства управления доступом IaaS для ограничения потенциально вредоносных действий или конфигураций благодаря новому определению политик, которое применяется к выбранным наборам ресурсов облачной системы. Этот новый сервис Oracle Cloud Infrastructure позволяет с самого начала гарантировать безопасность ресурсов благодаря применению лучших практик для наиболее ответственных нагрузок. Oracle Maximum Security Zones включает в себя политики для нескольких основных сервисов Oracle Cloud Infrastructure, включая Object Storage, Networking, Encryption, DBaaS и File Storage.

Новые сервисы предназначены для совместного использования и расширяют возможности, предоставляемые публичными облачными системами Oracle второго поколения, для которых безопасность является краеугольным камнем.

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