Итоги недели: неробособака от Amazon; второе поколение Intel Loihi; сделки на 14,7 млрд долл. не будет; успеть за 90 секунд

4 октября 2021 г., 10:23

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Amazon на уходящей неделе удивила. Компания на большой презентации новых устройств представила новый продукт в своем портфеле - домашнего робота Astro.

Впрочем, вполне логично, что имея массу наработок, включая ассистента Alexa компания должна была рано или поздно выпустить и робота. Новинка размером с небольшую собаку, но это не уже привычная робособака - устройство перемещается на трех колесах (два больших и одно поменьше). Оно оснащено камерой, которая может подниматься на 42-дюймовом кронштейне. Для целей мониторинга безопасности Astro оснащен детекторами дыма, угарного газа. Робот может следовать за пользователем и воспроизводить музыку или показывать телешоу на своем 10-дюймовом сенсорном экране. Astro способен распознавать лица - например, при желании в его небольшой грузовой отсек можно поставить что-то и попросить, чтобы он доставил это адресату. Пока Amazon решила не наделять устройство рукой-манипулятором, это сильно усложнило бы конструкцию и подняла цену. Новинка будет предлагаться за 1449 долл.

Samsung хотя и выпускает пока роботов в виде автономно убирающих помещение пылесосов, но вознамерилась перенести структуру человеческого мозга на компьютерные чипы. Совместно с Гарвардским университетом компания анонсировала проект в надежде воспроизвести такие возможности мозга, как «низкая потребляемая мощность, лёгкое обучение, адаптация к окружающей среде и даже автономность и познание». Идея состоит в том, чтобы 'скопировать' функциональную карту синаптических связей нейронной сети млекопитающих с использованием передовых инструментов нейробиологии, а затем 'вставить' эту карту в трёхмерную сеть высокоплотной полупроводниковой памяти. Поскольку человеческий мозг имеет примерно 100 миллиардов нейронов и примерно в тысячу раз больше синаптических связей, для окончательного нейроморфного чипа потребуется примерно 100 триллионов (ячеек) памяти.

Пока Samsung вынашивает грандиозные планы Intel объявила о крупном обновлении своей программы нейроморфных вычислений, анонсировав процессор второго поколения - Loihi 2 и платформу с открытым кодом Lava для разработки приложений. Новый чип содержит до миллиона «нейронов», изготавливается с использованием предварительной версии процесса Intel 4, он до 10 раз быстрее, чем Loihi, имеет в 15-раз большую плотность ресурсов и отличается лучшей энергоэффективностью. По заявлению компании ранние тесты Loihi 2 показывают 60-кратное сокращение операций на вывод (inference) по сравнению со стандартными моделями ИИ, работающими на Loihi – без потери точности. Что касается Lava, этот фреймворк удовлетворяет потребность исследователей нейроморфных вычислений в общей программной среде разработки. С его помощью разработчики могут создавать приложения без доступа к специализированному оборудованию и вносить свой вклад в базу кода Lava, например, портируя фреймворк для запуска на других платформах.

AMD хоть и не имеет в своем арсенале нейрочипов, но компания заявила, что к 2025 году в 30 раз повысит энергоэффективность процессоров. Достижение этой амбициозной цели требует повышения энергоэффективности вычислительного узла в более 2,5 раза быстрее, чем общеотраслевые улучшения, достигнутые за последние пять лет. Цель инициативы - в течение пяти лет сэкономить миллиарды киловатт-часов электроэнергии и на 97% снизить мощность, необходимую для выполнения одного расчета.

Также на уходящей неделе глава AMD Лиза Су заявила, что дефицит чипов исчезнет к осени следующего года, точнее - глобальная нехватка чипов станет менее острой во второй половине 2022 года. По ее словам, производственные линии, которые были запланированы к вводу в строй в прошлом году, скорее всего, начнут выпускать микросхемы в ближайшие месяцы, что поможет сократить дефицит компонентов для ПК и других устройств.

«На запуск нового завода может уйти от 18 до 24 месяцев, а в некоторых случаях и дольше», - заявила глава AMD.- Эти инвестиции были начаты примерно год назад».

На днях также стало известно, что несколько поставщиков Apple приостановили производство на своих китайских заводах на несколько дней, чтобы обеспечить соблюдение требований энергопотребления. По словам аналитиков, такое развитие событий связано с ограничением поставок угля в Китае и ужесточением норм выбросов. Сообщается также, что Foxconn пришлось «скорректировать» работу небольшой части своих производственных мощностей, включая линии по выпуску ноутбуков, но ситуация не должна оказать заметного влияния на другие крупные производственные центры компании по всему Китаю. Хотя ситуация в целом и находится под контролем, но некоторые наблюдатели отмечают, что паузы работы китайских предприятий ставят под угрозу поставки устройств накануне активного сезона рождественских продаж.

Раз уж заговорили про продажи, пусть и не компаний - перейдем к этой теме.

Akamai официально объявила о подписании сделки, в рамках которой за 600 млн долл. будет приобретена Guardicore, разработчик платформы микросегментации для защиты корпоративных сетей. Предлагаемые инструменты израильским стартапом анализируют трафик данных между приложениями компании, чтобы определить, какие рабочие нагрузки требуют возможности обмена информацией друг с другом, а какие нет. Согласно Guardicore, аналитика, генерируемая ее платформой, позволяет администраторам быстро находить приложения, которые можно изолировать друг от друга, не нарушая бизнес-процессы. Чтобы сократить объем ручной работы, используется ИИ. После завершения намеченной сделки Akamai будет напрямую конкурировать и с традиционными поставщиками брандмауэров. Guardicore позиционирует свою платформу как более простую альтернативу межсетевым экранам.

LG Electronics на уходящей неделе также прибрела израильский стартап. Тель-Авивская Cybellum была основана в 2016 году и предлагает решение, которое позволяет сканировать программное обеспечение компонентов автомобиля на наличие уязвимостей и рисков. Отмечается, что безопасность в сегменте становится все более важной, поскольку все больше автомобилей подключается к сети. В связи с этим кибербезопасность стала важным показателем качества жизненного цикла транспортного средства, наряду с возможностями проектирования, разработки и вождения. Напомню, что в марте LG запустила совместное предприятие под названием Alluto с Luxoft (дочерней компанией DXC Technology), которое предлагает решения для подключенных автомобилей на базе платформы webOS Auto.

Подписание соглашения о намерении поглощения не всегда означает реализацию последнего. Последний пример сделка Zoom и Five9 на 14,7 млрд долл., которая была аннулирована в пошедший четверг после того, как акционеры разработчика решений для облачных контакт-центров отклонили сделку. Они были недовольны небольшой премией, которую должен был выплатить Zoom. Учитывая динамику развития облачного программного обеспечения и все деньги, вложенные инвесторами в конкурентов Five9, ожидалось, вероятно, значительно более высокое вознаграждение, чем 13%.

Ну, и в заключение, пара новостей из области энергоэффективных технологий. Австралийский стартап SunDrive, выросший из исследовательского проекта Университета Нового Южного Уэльса, уже шесть лет работает над заменой серебра в солнечных элементах на более экологичную медь. И вот недавно их разработка показала КПД в 25,54%, превысив предыдущий рекорд эффективности для кремниевого солнечного элемента коммерческого размера в 25,26%, принадлежавший китайской фирме Longi. На другом краю Земли - на британской выставке Cenex Low Carbon Vehicle Show компания Mahle Powertrain совместно с Allotrope Energy представила литий-углеродный элемент. Согласно анализу, проведенному на модели службы доставки фаст-фуда с радиусом действия 25 км, использование обычной батареи ёмкостью 500 Втч потребовало бы в середине смены тратить на подзарядку каждого электрического мопеда до 30 минут. Команда Mahle утверждает, что их новый аккумуляторный блок позволит уменьшить это время всего до 90 секунд.

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