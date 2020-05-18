Итоги недели: Nvidia A100 в 20 раз производительнее; TSMC в Аризоне; рывок Meizu; Enterprise-хромбуки

18 мая 2020 г., 2:46

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Уходящая неделя принесла массу интересных новостей. Начнем с масштабного анонса Nvidia, которая шаг за шагом переходит в другую лигу.

На этот раз компания объявила о начале производства и поставок первого графического процессора A100 на базе архитектуре Ampere. Как заявлено, что чип этот обладает максимальным приростом производительности среди всех восьми поколений GPU Nvidia - рост производительности до 20 раз по сравнению с предшественниками. «CPU-серверы сегодня уступают место GPU-ускоренным вычислениям», заявил Дженсен Хуанг, глава компании Nvidia. A100 нацелен на облачные ЦОД. Также была анонсирована система Nvidia DGX A100, которая включает восемь GPU Nvidia A100, связанных интерфейсом Nvidia NVLink. Общая производительность сервера с восьмью GPU на борту в ИИ-вычислениях составляет 10 петафлопс.

TSMC, на чьих заводах по технологии 7 нм выпускается новый чип Nvidia, объявила о планах строительства завода на территории США в Аризоне. Администрация Трампа додавила этого крупнейшего производителя процессоров под заказ. Тайваньская компания намерена вложить в завод 12 млрд долл. и его строительство начнется в следующем году, а производство планируется стартовать уже в 2024 г. Правда, наблюдатели отмечают, что указанная сумма недостаточна для запуска полноценной фабрики. В последние годы TSMC тратила не менее 30 млрд долл. на запуск современных заводов. Так что в этой истории пока не все ясно.

Тем временем, исполнительный директор HPE Антонио Нери объявил о реорганизации управления компанией, которая связана с переходом компании на сервисную/подписную модель для всех её продуктов. Нери сосредоточит в своих руках бразды непосредственного контроля за деятельностью лидеров семи ключевых бизнес-групп HPE, а именно: Pointnext Technology Services, вычислительного бизнеса HPE, решений для хранения данных, группы HPE Intelligent Edge, финансовых сервисов, HPC и новой группы GreenLake Cloud Services.

На уходящей неделе компании продолжили сообщать итоги прошедшего квартала. Так Logitech заявила об увеличении квартальных продаж на 13,6%, объясняя это увеличившимся спросом на продукты, которые используются для работы из дома в период пандемии. Компания заработала 709,2 млн долл. Операционная прибыль без учета GAAP выросла на 23,3% до 79 млн долл.

Выручка Check Point Software в первом квартале составила 486 млн долл., что на 3% больше в годовом исчислении. Операционная прибыль достигла показателя 201 млн долл. «Несмотря на пандемию COVID-19, нам удается поддерживать высокий уровень деловой активности и добиваться хороших результатов. Сегодня мы наблюдаем возросший спрос на шлюзы сетевой безопасности для поддержки более высоких мощностей, а также на наши решения удаленного доступа VPN», отметил Гил Швед основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies.

Google и Cisco Systems объявили о намерении усилить интеграцию между своими продуктами, что должно позволить предприятиям централизованно управлять сетевыми инфраструктурами. Решение Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google Cloud предоставит возможность определить, каким образом сеть должна обрабатывать запросы в автоматическом режиме, сократив время на подключение новых услуг к сети. Платформа позволит предприятиям оптимизировать стеки приложений, распределяя компоненты ПО оптимальным образом.

Было на уходящей неделе и несколько объявлений о поглощениях.

VMware объявила о намерении приобрести стартап Octarine, занимающийся разработкой ПО для защиты кластеров Kubernetes от взлома. Планируется объединить эти решения с Carbon Black Cloud и AppDefense.

Atlassian приобрела Halp - стартап с облачным сервисом, позволяющим командам служб поддержки отвечать на вопросы клиентов через платформы групповой работы Slack и Microsoft Teams. Halp позволяет пользователям отсылать стандартные сообщения в службу поддержки путём добавления в текст особого эмодзи. Еще недавно подобное бы вызвало только улыбку.

Представитель Apple на днях подтвердил приобретение компании виртуальной реальности NextVR. Похоже, в Купертино таки серьезно взялись за эту тему и виртуальная реальность, а также связанные с ней технологии дополненной реальности могут стать новой категорией продуктов для Apple.

Meizu, постоянно находящаяся в тени Xiaomi, представила флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro, которая оснащены дисплеем Super AMOLED с диагональю 6,6 дюйма (2340×1080, 390 ppi), базируются на восьмиядерном чипе Qualcomm Snapdragon 865 с графикой Adreno 650 на частоте 585 МГц. На борту также имеется модем Qualcomm Snapdragon X55. Аппарат Meizu в варианте 8 ГБ/128 ГБ обойдется в 522 долл., с учетом начинки и характеристик весьма конкурентное предложение, посмотрим, как это воспримет рынок.

Amazon обновила свои восьмидюймовые планшеты, цена на которые начинается от 90 долл. Теперь они оснащаются более мощным процессором, объем оперативной памяти увеличен с 1,5 ГБ до 2 ГБ), на борту 32 ГБ. Новые модели запускаются явно в расчете, что они найдут спрос среди тех, кто находится на карантине и кому необходимо устройство, чуть более функциональное, чем смартфон. В период пандемии продажи планшетов, телевизоров и ПК выросли в США на 33% по оценкам исследовательской компании NPC.

HP анонсировала защищенные хромбуки корпоративного класса - HP Elite c1030 Chromebook Enterprise, HP Pro c640 Chromebook Enterprise и HP Chromebook Enterprise 14 G6. Есть среди представленных моделей и трансформер, и самый тонкий из имеющихся на рынке хромбуков. Плюс процессоры Intel 10 поколения. Новинки обеспечивают до 12 часов автономной работы, и как проложено системам с довеском Enterprise в названии имеют высокий уровень безопасности. Похоже, хромбукам становится тесно в школах.

Ну, и в заключение, новость из Технологического университета Стивенса, исследователи которого разработали атомарно тонкий ферромагнитный полупроводник, функционирующей при комнатной температуре. Данная разработка позволит создавать транзисторы, управляющие не только зарядом, но и спином электронов. Это свою очередь, как отмечается, является ключом к созданию более быстрых и экономичных полупроводниковых устройств.

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