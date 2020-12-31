Итоги года: наиболее значимые события в 2020-м

31 декабря 2020 г., 22:46

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Уже по сложившейся традиции подведем итоги года.

Какими же были наиболее знаковые события 2020-го?

Январь

Отшумел CES 2020, задавший своими анонсами тон развития индустрии на год.

Veeam Software сообщила о том, что приняла предложение венчурного фонда Insight Partners, который намерен выкупить ее активы за 5 млрд долл., таким образом компания становится полностью американской.

Xerox и Fujifilm Holdings объявилb о полном разрыве взаимоотношений, которые длились более 55 лет.

Visa приобрела за 5,3 млрд долл. стартап Plaid, который разрабатывает API для связи различных систем и процессов в банковской сфере и растет в год на 100%.

Капитализация Alphabet, родительской компании Google, впервые достигла 1 триллиона долл. и таким образом стала четвертой в ряду Apple, Microsoft и Amazon.

Компании LG и Luxoft объявили о создании совместного предприятия для развития webOS Auto, на базе которой будут создаваться готовые к коммерческому использованию цифровые панели, автомобильные информационно-развлекательные системы для пассажиров, а также каршерингговые системы.

Февраль

IBM несколько неожиданно для многих заявила о смене руководства. Приемником Джинни Рометти стал Арвинд Кришна. Президентом компании назначен Джим Уайтхерст - бывший генеральный директор Red Hat. Кришна до этого занимал пост старшего вице-президента по облачным и когнитивным решениям, именно он разработал план поглощения Red Hat.

Начала поступать информация о росте количества зараженных коронавирусом в Китае.

Американский индустриальный конгломерат Koch Industries поглотил за 11 млрд долл Infor, одного из крупнейших игроков в сегменте ERP, конкурирующий с SAP и Oracle. В активах Koch уже была компания Molex, купленная в 2013 г. за 7,2 млрд долл.

Квартальная выручка YouTube достигла 15 млрд долл.

После того, как LG, TCL, Amazon, Nvidia, Ericsson, Cisco, Facebook, Intel, Sony, ZTE, vivo, Deutsche Telekom, Orange и BT отозвали свои заявки на участие в Mobile World Congress, ассоциация GSMA, организующая конференцию, приняла решение ее отменить.

Samsung выпустила Galaxy Z Flip — компактный складывающийся смартфон (диагональ 4 дюйма) с гибким экраном.

Xerox увеличила предложение для покупки HP до 35 млрд долл. Но руководство последней его не приняло.

Обострилось противостояние Huawei и правительства США, которое обвинило китайскую компанию в получении доступа к мобильным сетям, где установлено ее оборудование. Производитель отрицает это.

Антивирусную фирму Avast Software обвинили в использовании для продажи браузерных историй Jumpshot.

Dell Technologies сообщила о продаже RSA за 2,075 млрд долл. консорциумом во главе с Symphony Technology.

Суд приостановил действие контракта Microsoft с Пентагоном на сумму в 10 млрд долл. по жалобе со стороны Amazon.

Vertiv, поставляющая решения в области энергоснабжения, охлаждения, контроля доступа и диспетчеризации ЦОД, и больше у нас известная своей маркой Liebert, сообщила о размещении своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Март

Сложившаяся ситуация с пандемией и активный переход пользователей на удаленную работу вызвал взрывной спрос на услуги видеоконференцсвязи. Капитализация Zoom за неделю выросла на треть – до 37,72 млрд долл.

Cтартап Ampere Computing, который возглавляет бывший президент Intel Рени Джеймс представил 80-ядерный серверный процессор Altra, нацеленный на датацентры. Этот чип, базирующийся на ARM, производится по технологии 7 нм и по уверениям производителя, на 223% превосходит по быстродействию сопоставимый Xeon Platinum 8280.

Honeywell анонсировала квантовый компьютер, пригодный для практических приложений, по ее заверениям. Одной из первых это решение применит J.P. Morgan Chase.

BMC Software объявила о покупке Compuware - сделка была оценена в два миллиарда долларов плюс долги.

Apple обязали выплатить полмиллиарда долларов по иску о замедлении работы iPhone.

Xerox продолжает попытки по приобретению HP.

Lifesize, которая еще недавно была подразделением Logitech, сообщила о слиянии с Serenova в попытке дальнейшей диверсификации бизнеса за пределы традиционных для неё видеоконференций и средств групповой работы.

Квартальный доход Adobe впервые превысил 3 млрд долл.

Билл Гейтс, которому на тот момент было лишь 65 лет, покидает правление Microsoft, чтобы сконцентрироваться на работе своего благотворительного фонда.

За месяц капитализация группы компаний, так называемой MAGA - Microsoft, Apple, Amazon и Google (Alphabet) - сократилась на 1,3 трлн долл. Наибольший "минус" оказался у Microsoft - ее капитализация упала примерно на 405 млрд долл.

Microsoft приоретает Affirmed Networks, разработчика облачных решений для 5G, что должно позволить ей лучше противостоять Amazon Web Services.

Апрель

Несколько заметных компаний ввели запрет на использование Zoom, из-за того что сервис имеет серьезные бреши безопасности. В частности, одна из настроек Zoom позволяла некоторым пользователям просматривать имена, адреса электронной почты и фотографии сотен незнакомых пользователей. Даже появился новый термин - zoom-бомбинг, описывающее подключение к встрече неавторизованных участников для шантажа и провокаций.

Xerox официально сообщила о том, что отказывается от дальнейших попыток нацеленных на приобретение HP, списав неудачи на разразившуюся пандемию коронавируса.

Commvault, выпускающая ПО для защиты данных, подала в суд на своих конкурентов, Cohesity и Rubrik, обвинив их в незаконном использовании семи ее патентов, охватывающих технологии управления данными, включая облака, дедупликацию, моментальные снимки, поиск и виртуализацию.

На фоне пандемии даже непримиримые конкуренты объединяют свои силы. Так Apple и Google анонсировали планы выпустить ПО, которое позволит использовать смартфоны для сдерживания пандемии.

Пандемия обострила многие проблемы связанные с информационной безопасностью. Согласно данным Check Point Software, киберпреступники используют изменения в организации работы большинства компаний и усиливают свои атаки. Основные проблемы связаны со сложностью обеспечения безопасного удаленного доступа для сотрудников и то, что многие из них используют дома теневые ИТ-решения .

HPE объявила о том, что ее подразделение HPE Financial Services зарезервирует более 2 млрд долл. на финансирование различных программ поддержки клиентов и партнеров, которые столкнулись с проблемами в период пандемией COVID-19.

Один из основателей и нынешний CEO Twitter Джек Дорси заявил о намерении пожертвовать почти миллиард долларов, что около трети его состояния, на борьбу с коронавирусом в рамках вновь созданного фонда Start Small.

Фонд Visa Foundation объявил о запуске двух программ на общую сумму 210 млн долл. для поддержки малого и микробизнеса на фоне распространения COVID-19.

IBM сообщила о запуске двух новых сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта для поддержки исследований коронавируса.

Май

Марк Цукерберг объявил о запуске новой инициативы для малого и среднего бизнеса - Facebook Shops, которая должна упростить компаниям размещение и продажу их продуктов через Facebook и Instagram. С начала пандемии компания объявила о масштабной программе в 100 млн долл., нацеленной на поддержку малого бизнеса.

Intel сообщила о покупке Rivet Networks, основанной бывшими сотрудниками Qualcomm. Этот стартап разрабатывает сетевые контролеры, способные обнаруживать игровой трафик и назначать ему больший приоритет для снижения задержки в играх.

Nvidia объявила о начале производства и поставок первого графического процессора A100 на базе архитектуре Ampere, пообещав увеличение производительности до 20 раз по сравнению с предшественниками.

TSMC объявила о планах строительства завода на территории США в Аризоне и намеренни инвестировать в проект 12 млрд долл.

Google и Cisco Systems усилили интеграцию между своими продуктами, чтобы упростить предприятиям централизованное управление сетевыми инфраструктурами.

Apple подтвердила приобретение компании виртуальной реальности NextVR

Microsoft заявила об инвестиции 1 млрд долл. в строительство ЦОД в Польше. План инвестиций рассчитан на 7 лет и нацелен на помощь в реализации концепции Польской цифровой долины.

Zoom Video Communications объявила о покупке стартапа Keybase, разработчика чат-платформы со сквозным шифрованием.

Intel приобрела за 900 млн долл. израильский стартап Moovit, разработчика приложения, которое с помощью ИИ позволяет пользователям прокладывать оптимальные маршруты передвижения по городу.

Nvidia поглотила разработчика софта Cumulus Networks, в надежде ускорить внедрение инноваций и оптимизации всего сетевого стека - от микросхем до программного обеспечения, включая аналитику.

Zoom Video Communications переходит исключительно на Oracle Cloud Infrastructure. До того использовалось смешанное решение, состоящее из собственных центров обработки данных компании и сервисов Amazon Web Services, а также Microsoft Azure.

Июнь

Apple на конференции разработчиков официально объявила о том, что переводит Mac на платформу Arm.

Самый быстрый суперкомпьютер в мире впервые на Arm. Опубликованный список TOP500 возглавила японская система Fugaku, использующая A64FX - 48-ядерные процессоры от Fujitsu.

Microsoft сообщила о поглощении стартапа CyberX, который занимается обнаружением проблем и прогнозированием сбоев в IoT-системах и крупных промышленных системах.

Olympus продает бизнес по выпуску фотокамер Japan Industrial Partners, которая известна тем, что в 2014 г. приобрела подразделение по производству ноутбуков VAIO у компании Sony.

Boston Dynmics официально объявила о доступности в продаже своего четвероногого дрона Spot по цене в 74500 долл.

Amazon остановила крупнейшую из когда-либо зарегистрированных DDoS-атак - поток данных, сгенерированных ботнетом достигал 2,3 терабит в секунду.

Huawei обошла Samsung по продажам смартфонов — доля первой 19%, а у второй лишь 17%.

IBM объявила, что выходит из бизнеса технологий для распознавания лиц, заявив что компания решительно выступает против использования каких-либо технологий для массового наблюдения и расового профилирования, нарушающих основные права и свободы человека.

NetApp сообщила о приобретении за 450 млн долл. израильской компании Spot, которая разрабатывает платформу для оптимизации облачной инфраструктуры.

Apple проинвестировала производство MicroLED, вложив треть миллиарда долларов в расширение производства тайваньских компаний Epistar и AU Optronics.

Microsoft поглотила Softomotive, разрабатывающую решения для роботизированной автоматизации процессов (RPA).

Июль

Intel заявила, что дебют 7-нанометровых процессоров состоится на шесть месяцев позже, не в конце 2022, а уже в 2023 г.

Норвежская компания Adevinta приобрела бизнес объявлений у eBay за 9,2 млрд долл.

Synaptics поглотила DisplayLink за 305 млн долл., ч тобы укрепить позиции в разработке решений для поддержки дисплеев 8K/10K и грядущего стандарта USB4.

Twitter подверглась самой мощной атаке, были взломаны экаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, Джо Байдена, Майкла Блумберга. Злоумышленники смогли получить доступ к некоторым внутренним инструментам благодаря методам социальной инженерии.

Analog Devices объявила о поглощении конкурента, Maxim Integrated, почти за 21 млрд долл.

HPE приобрела за 925 млн долл. Silver Peak, специализирующуюся на разработке решений для SD-WAN. Купленная компания была основана в 2004 году Дэвид Хьюсом, который до этого успел поработать в Cisco и Nortel Networks.

Nokia заявила о выходе на рынок сетей для ЦОД, представив усовершенствованную сетевую фабрику для центров обработки, новой сетевой ОС и инструментальных средств для автоматизации и эксплуатации сетей.

AMD представила 64-ядерный Ryzen Threadripper PRO, который поддерживает 128 полос пропускания PCI Express 4.0 и может работать с восьмиканальной оперативной памятью емкостью до 2 ТБ.

SUSE объявила о покупке за 700 млн долл стартапа Rancher Labs, разработавшего программную платформу, которая упрощает настройку и эксплуатацию контейнерных сред Kubernetes. Это решение напрямую конкурирует с платформой OpenShift компании Red Hat.

Google совершенно неожиданно приобрела за 180 млн долл компанию North, разрабатывающую умные очки во многом схожие на Google Glass. Купленный канадский стартап был основан в 2012 г., как раз в год когда была представлена первая версия очков от Google, которые так и не стали массовыми.

VMware поглотила Datrium, которая специализируется на решениях по аварийному восстановлению данных в виртуальных и облачных инфраструктурах. Стартап был основан все в том же 2012 г. инженерами, работавшими в VMware и DataDomain (поглощенной в 2009 г. EMC).

Август

Amazon представила свой первый браслет, который не имеет дисплея, но подключен к сервису Amazon Halo.

SugarCRM заявила о приобретении Node, провайдера сервисов искусственного интеллекта для систем управления взаимоотношениями с клиентами. Новая функциональность усилит конкуренцию SugarCRM с Adobe и Salesforce

IBM анонсировала чипы Power10, разработка которых шла более пяти лет. Новые чипы почти в три раза производительнее своих предшественников, которые были представлены в 2017 г. А на задачах, связанных с ИИ новые чипы в 20 раз быстрее, благодаря встроенному в процессор Matrix Math Accelerator.

Продолжились перипетии вокруг запрета TikTok, появилась информация, что уже и Oracle включилась в борьбу за этот актив.

Капитализация Apple достигла отметки в 2 триллиона долларов.

Intel наконец-то представила обновленный техпроцесс 10 нм.

Финская HMD Global, производящая смартфоны под брендом Nokia, неожиданно сообщила о получении 230 млн долл. инвестиций от консорциума, который включает Google, Qualcomm и Nokia Technologies.

Сентябрь

Ericsson приобрела за 1,1 млрд долл. Cradlepoint, которая специализируется на выпуске решений для беспроводных сетей, в том числе и по подписке.

Western Digital официально объявила, что в рамках ее структуры будет образовано два отдельных подразделения— по выпуску жестких дисков и флеш-накопителей. Последнее возглавит Роберт Содебери, который ранее работал вице-президентом в Cisco и Symantec.

SoftBank заключил с Nvidia сделку, в рамках которой компания Arm будет продана за сумму превышающую 40 млрд долл.

Motorola, принадлежащая Lenovo представила следующую версию, год назад выпущенного, смартфона с гибким экраном razr 5G.

По результатам дополнительного аудита, обладателем оборонного контракта JEDI от Пентагона осталась Microsoft. Речь идет о контракте длительностью 10 лет и бюджетом до 10 млрд долл., который в начале года опротестовала Amazon.

Salesforce подписала соглашение о приобретении канадской Mobify, разработчика современных решений для создания витрин.

Qualcomm, предпринимающая попытки войти в сегмент Windows уже последние года два, презентовала Snapdragon 8cx 2-го поколения с поддержкой 5G.

Samsung представила следующее поколение смартфонов с гибким экраном Galaxy Z Fold2.

Октябрь

Intel продала бизнес NAND корейской SK Hynix за 9 млрд долл.

Google стала объектом антимонопольного иска, возбужденного Министерством юстиции США - «монополия на поисковые услуги в Интернете и соответствующую рекламу лишает другие компании возможности составить ей эффективную конкуренцию». Судебный процесс может привести к разделению компании на части.

Juniper Networks приобретает за 450 млн долл. 128 Technology, разработчика программной платформы виртуальных маршрутизаторов для корпоративных сетей.

Nokia и Google Cloud объявили о соглашении, в рамках которого будет проведено преобразование цифровой инфраструктуры финской компании. Пятилетний план предусматривает перенос локальной ИТ-инфраструктуры Nokia в Google Cloud.

IBM сообщила о намерении финализировать процессы по выводу в свободное плавание направления по предоставлению услуг ИТ-инфраструктуры. Новая компания, которая пока не имеет названия, будет насчитывать 90 тыс. сотрудников. Обновленная IBM сконцентрируется на открытом гибридном облаке и решениях AI.

Ноябрь

Капитализация Tesla впервые превысила полтриллиона.

FireEye, получив инвестиции в 400 млн долл. приобрела Respond Software за 186 млн долл. наличными и акциями. Решения стартапа позволяют ускорить киберразведку и реагирование за счет автоматизации корреляции доказательств атак из разных источников с использованием облачных моделей данных.

Microsoft совместно с AMD, Intel и Qualcomm на уходящей неделе представила процессор безопасности Microsoft Pluton.

Биткоин достиг максимума с декабря 2017 г. перевалил отметку в 18 тыс. долл.

Apple представила чип собственной разработки M1 и устройства на его базе - MacBook Air и MacBook Pro. Согласно последовавшим тестам даже в режиме эмуляции работы не адаптированного под Arm ПО, производительность была заметно выше, чем у систем в сопоставимой конфигурации на базе чипов Intel.

Huawei огласила планы о продаже Honor за 15 млрд долл. Ограничения со стороны администрации США на поставку компонент для компании, вынуждают ее предпринимать шаги, чтобы обезопасить бизнес.

Adobe продолжила наращивать свои активы и объявила о сделке, в рамках которой за 1,5 млрд долл. будет поглощен разработчик решений для маркетинга Workfront.

Palo Alto Networks также объявила о поглощении за 800 млн долл. Expanse, разработчика решений, предназначенных для мониторинга поверхности атаки, исследования подозрительной сетевой активности и анализа патернов трафика.

ByteDance, стоящую за сервисом TikTok, оценили в 180 млрд долл.

Raspberry Pi Foundation анонсировала выход полноценного компьютерного блока, встроенного в клавиатуру за 70 долл.

AMD совершает самую крупную покупку в своей истории и поглощает Xilinx за 35 млрд долл., теперь в ее портфеле чипы, графические процессоры, адаптивные SoC и FPGA.

Marvell Technology приобрела Inphi за 10 млрд долл. Последняя была основана в 2000 г., как специалист в полупроводниковых решениях для высокоскоростной передачи данных по оптическим каналам связи.

Alibaba Cloud объявила о запуске Cloud Box, которое базируется на закрытой архитектуре X-Dragon и предоставляет все типы экземпляров эластичных вычислений, базы данных, службы безопасности, контейнерные сервисы и другие продукты.

Arista Networks заявила о заключении соглашения о покупке Awake Security, стартапа, который занимается технологиями обнаружения сетевых угроз.

Декабрь

Salesforce официально анонсировала соглашение со Slack, в рамках которого последняя будет поглощена за 27,7 млрд долл.

Инвестиционная фирма Thoma Bravo приобрела компанию Flexera, разработчика решений для управления ИТ-активами, за 2,85 млрд долл.

Micro Magic заявила, что ей удалось создать самое быстродействующее в мире 64-разрядное ядро RISC-V. Продемонстрированное устройство в эталонных тестах показало результат, которые значительно опережает любые реализации CISC/ RISC/MIPS, включая Apple M1 и Arm Cortex-A9.

Компания Ivanti, разрабатывающая решения ITSM/ITAM, объявила о завершении приобретения MobileIron, а также Pulse Secure.

Airbnb, предоставляющая сервис аренды жилья провела первичное размещение и ее акции выросли почти вдвое, а капитализация превысила 100 млрд долл.

Huawei официально выпустила версию для разработчиков своей Huawei HarmonyOS 2.0 для мобильных устройств.

Инженеры HPE изобрели мемристорный лазер. Помимо упрощения фотонных трансиверов для обмена данными между процессорами, такие устройства могут найти применение в качестве компонентов нейроморфных схем фотоники.

Hyundai Motor Group выкупила у SoftBank компанию Boston Dynamics за 1,1 млрд долл. По заявлению корейской компании, сделка должна позволить ей занять лидирующее положение в сегменте робототехники.

Не меньше 18 тыс клиентов SolarWinds использующих ее платформу Orion установили инфицированные обновления. Атаке вредоноса, получившего название SUNBURST, уже подверглись сотни государственных организаций и частных предприятий. Случившееся имеет все шансы стать одним из самых серьезных по последствиям нарушений компьютерной безопасности за последние годы.

Microsoft активизировала собственные процессорные разработки на базе архитектуры Arm. В первую очередь - для серверов, которые используются в облачном сервисе Azure.

IBM сообщила о приобретении Nordcloud, которая специализируется на облачной интеграции в Европе.

Cisco также сообщила о намерении поглотить стартап Dashbase, который разрабатывает аналитическую платформу для сбора логов и событий в распределенных сетевых средах. Купленные разработки будут интегрированы в платформу для мониторинга приложений AppDynamics.

Facebook и Google заключили соглашение о сотрудничестве в отражении потенциальных антимонопольных атак на их бизнес. Компании обвиняются в тайном сговоре в целях получения несправедливого преимущества на рынке онлайновой рекламы.

Инженеры IBM и Fujifilm сообщили о достигнутом прорыве в усовершенствовании ленточных накопителей - достигнуто увеличение емкости ленточного картриджа с 20 ТБ до 580 ТБ.

Прошла очередная волна слухов о том, что Apple активно ведет разработки собственного электромобиля с автопилотом и его анонс якобы должен состояться в 2024 г.

Группа ученых из Китайского научно-технического университета разработала прототип квантовой вычислительной машины "Цзючжан", который обладает самой высокой производительностью из ныне разработанных систем.

Таким весьма насыщенным был уходящий 2020-й. Год, который во многом, в силу понятных причин, был переломным и для ИТ-индустрии в первую очередь. Востребованность цифровых сервисов, которые смогли обеспечить работу миллионов предприятий, оказалась высока, как никогда. И мир уже не будет прежним. Нужно лишь сохранять движение!

От всей нашей редакции поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Здоровья вам и вашим близким! Удачи и побольше позитивных новостей!

С новым 2021-м!

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